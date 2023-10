'Tiempo de Opinión' del Sporting: el paso adelante del equipo... y de Nacho Méndez

La victoria ante el Huesca responde a la demanda que se le hacía al Sporting de Ramírez. El conjunto rojiblanco consigue dar la talla fuera de casa y suma tres puntos importantes. Guiado por Nacho Méndez, que está cuajando un gran arranque de temporada. Lo analizamos en el 'Tiempo de Opinión' del Sporting en Deportes COPE Asturias con Dani Souto y Marcos Martín.

El equipo respondió a lo que se le pedía y para Dani Souto el encuentro de Huesca es uno de los mejores en este arranque: "Venía dando el tono defensivo, con porterías a cero lejos de El Molinón, pero veníamos demandando el paso adelante en ataque. Se quedó corto en Oviedo y en Andorra. Y ahora sí ha dado el paso importante. Junto al del Tenerife es el mejor partido de la temporada". La sensación para Marcos Martín es que el Sporting va dando pasos hacia adelante: "Da la sensación de que Ramírez está encontrando estirar la manta para que el equipo sea competitivo en defensa y en ataque. No recordaba un partido así de completo del Sporting. Quitando tras la ocasión de Gaspar, los 70 minutos fueron de diez".

El once titular presentó hasta cinco cambios, algo que puede entenderse teniendo en cuenta la semana cargada, pero que también responde al partido en concreto apunta Dani Souto: "Creo que ha influido el hecho de tener una semana cargada. Nadie necesitaba descanso después de Andorra, pero piensas en apenas dos días y no tienes margen para mucho. Pero por ejemplo Roque o Campuzano sí que creo que iban enfocados al plan de partido". De momento la gestión del grupo no está siendo un problema para Ramírez, dice Marcos Martín: "Los resultados marcan. Si salen refuerza todo lo que haga el entrenador y si no salen es todo un desastre. Si juegan siempre los mismos, cuando las cosas funcionan también vas a tener a otros cabreados. Da la sensación de que Ramírez los tiene enganchados a todos. Pero si haciendo lo mismo pierde tres partidos diríamos que tiene loca a la plantilla".

Hay varios nombres propios que destacan, pero uno que sobresale. El de Nacho Méndez, dice Dani Souto: "Lo están haciendo bien y se esperaba Rubén Yáñez y Rober Pier. También podemos meter ahí a Hassan. El nombre que más está rompiendo con las expectativas y que está ofreciendo algo que no habíamos visto es Nacho Méndez. Está entre los tres mejores en cuanto a nivel en este arranque. Y no entraba en las quinielas, por la situación en la que estaba tras la lesión". Marcos Martín también destaca al jugador asturiano: "Nacho Méndez ha dado el gran paso adelante. Yáñez, Insua, Nacho Méndez y Otero. Uno por línea, están rindiendo los cuatro a nivel de notable alto".