'Tiempo de Opinión del Sporting': la diferencia entre jugar en El Molinón y como visitante

El Sporting arranca este martes la semana de trabajo para preparar una nueva salida, en este caso para visitar al Huesca. Los rojiblancos tienen el 'debe' fuera de casa, donde muestran importantes diferencias a cuando juegan como local. Analizamos esa diferencia en el 'Tiempo de Opinión' de Deportes COPE Asturias con Andrés Menéndez y Jorge Rey.

El resultado de Andorra y la imagen de equipo sólido, dice Andrés Menéndez que reafirma las diferencias entre este Sporting y el del año pasado: "Confirma que el equipo ha dado un vuelco a la forma que tenía de competir respecto al año pasado. El Sporting ha encontrado un camino para ser más competitivo y más fiable. Le cuesta ganar, pero es más difícil meterle mano. Volvió a demostrar los problemas de cara a gol fuera de casa. Ramírez decide abrigarse atrás y me parece inteligente. Pero le falta un punto de ambición o calidad para ser resolutivo". Ese paso adelante todavía le cuesta al equipo, dice Jorge Rey: "Es un tema de optimización de recursos. No firma al nueve el Sporting, faltan recursos y fuera de casa decide tapar un poco más lo de atrás y ser más sólido. A partir de ahí ver si puedes hacer algún gol. Me transmite buenas sensaciones. En casa va a por los partidos hasta el último minuto y fuera me gustan los equipos sólidos que conceden poco. Ir a Andorra y sufrir tan poco es de equipo que puede estar arriba".

Parece que la apuesta de Ramírez también otorga diferencias a la hora de plantear los partidos en casa y fuera, como aprecia Andrés Menéndez: "El inicio del año pasado es muy similar. Es pronto todavía para ser categóricos. Es un momento claro para ver la forma de competir. En El Molinón es un equipo más valiente y apuesta por jugadores más ofensivos. Gaspar, Hassan, Nacho Méndez y Nacho Martín como pareja... Ahora hay un mes importante para calibrar a lo que puede aspirar el Sporting y que dejará ver el fondo de armario". Una diferencia, entre casa y fuera que también ve Jorge Rey: "No es lo mismo para el Andorra visitar El Molinón que jugar en casa. El Sporting lleva bastantes años siendo endeble fuera de casa y creo que está cimentando la base. Me parece bien que la premisa pase por no encajar".

Esta versión a domicilio muestra una nueva propuesta, afirma Andrés Menéndez: "Creo que lo que está haciendo fuera de casa es mantener confianza. Una propuesta conservadora priorizando no encajar y dar continuidad a la solidez defensiva que te haga ser un equipo difícil de meter mano. Si el equipo es inestable, a la larga penaliza más". Esa nueva propuesta también la percibe Jorge Rey: "Ramírez está en aprendizaje. Está aprendiendo de la categoría y de su equipo y lo plasma en un nuevo estilo de juego".