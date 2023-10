'Tiempo de Opinión' del Sporting: un accidente, la falta de gol de Djuka y un guion consecuente

El Sporting cerró la semana exigente con una derrota en Santander. Un partido en el que pasó de todo y en el que el resultado pudo ser cualquiera. Analizamos el partido y las sensaciones en el 'Tiempo de Opinión' del Sporting en Deportes COPE Asturias con Jota Rodríguez y Jorge Rey.

Jota Rodríguez cree que el Sporting mereció más: "No me gustan los tópicos, pero voy a usarlo. Es fútbol y no hay que darle más vueltas. El Sporting volvió a mostrarse en la línea de los últimos partidos, absolutamente mejorado. No mereció perder, pero cuando llegan errores en tu área y no aprovechas las ocasiones clarísimas de las que dispones, puede pasar de todo".

En esa línea positiva también va Jorge Rey: "Este Sporting me gusta y me transmite cosas positivas. El fútbol son goles y puntos y nunca puedes estar contento si pierdes. Pero las sensaciones son positivas y un equipo que juega como jugó el Sporting en Santander, a largo plazo va a sumar puntos. Quizá con 2-2 pudo haber sido más conservador, pero contra Tenerife y Burgos se ganó por ir hasta el último minuto. Esta vez se intentó y se perdió. Si antes decíamos que era valiente, ahora no podemos decir que tenía que haber sido más conservador". Ese punto valiente también lo agradece Jota Rodríguez: "Yo no voy a reprochar al equipo que haya querido ir a por la victoria. Hace dos temporadas el Sporting tenía cuatro puntos más y era líder. Y mira como acabó la temporada. Este Sporting me ofrece mejores sensaciones que aquel equipo de David Gallego. El sportinguismo tiene que tener cierto optimismo en que esto pueda tener continuidad. Jugando así se van a obtener más puntos que perder. Pudo pasar de todo. Encajó en un partido tres goles, que no los había encajado en seis jornadas. Fue un accidente".

Ramírez incidió en la rueda de prensa en no cometer errores del pasado fijando objetivos ambiciosos, algo que para Jorge Rey es positivo: "Orlegi tenía que aprender de ciertos errores. El año pasado se equivocó. Han aprendido del mensaje. Y ahora es mucho más humilde. Y el Sporting es más peligroso desde la humildad, desde no pensar que tiene que ganar por escudo e historia. Hay equipos mejores y tú les intentas ganar con tus armas". La exigencia siempre va a estar en torno al equipo, y eso es algo que afirma Jota Rodríguez: "Entiendo el mensaje de puertas adentro. Pero el Sporting tiene la historia que tiene y esa exigencia va a estar. Tiene razón en que hay que pensar en el siguiente partido para seguir de tres en tres y hacerse fuerte en casa, esa es la clave".

El nombre propio en lo negativo es el de Djuka. Sigue reñido con el gol, que es lo que más se le pide, como apunta Jota Rodríguez: "A un delantero yo le pido goles. Que no se pelee tanto con las defensas y se compensase más con goles. Si Djuka estuvo sobresaliente no estuvo. ¿Entonces qué le ponemos a Gaspar? Ese sí es el elemento diferencial en este arranque de temporada". También va en esa línea Jorge Rey_ "Comparto la opinión de que hace muchas cosas bien. Sin balón genera mucho. El otro día dio un paso adelante con la entrada de Djuka. Pero a tu delantero estrella por salario tienes que pedirle más eficacia de cara a puerta. El uno contra uno hay que pedirle que lo meta. Hay que exigirle un poco más".