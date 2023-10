'Tiempo de Opinión' del Real Oviedo: una semana que refuerza y el arranque de la escalada

El Real Oviedo sumó un punto en Butarque y con él cierra una semana que se valora de manera positiva. Ha servido para cosechar resultados, escalar un poco en la tabla y asentar las ideas de Luis Carrión. Lo analizamos en el 'Tiempo de Opinión del Real Oviedo' en Deportes COPE Asturias con Manu Gutiérrez.

Apunta el propio Manu Gutiérrez que la valoración del último resultado es más positiva por el conjunto de la semana: "El punto se valora más en el cómputo de la semana que por el partido en sí. Se presentaba como una semana crucial para Carrión y para el sistema y sale reforzado. Consigues un siete de nueve, una imagen positiva y la sensación de que el equipo va creciendo y añadiendo piezas clave".

Pese a que fuera un empate a cero, la sensación del equipo es de llevar el control con balón, como apunta el propio Manu Gutiérrez: "Se consigue una portería a cero fuera de casa ante un rival que lo está haciendo muy bien. Ante un rival que no fue superior. Leo Román salvó alguna ocasión y deja la sensación de que el equipo ya juega dándole más importancia al balón y a partir del balón ha aprendido a no sufrir. Ahora tiene que mejorar la mordiente en ataque. En este partido ha quedado más que evidente que con Bastón no es suficiente".

Pese a la suma de puntos de la última semana, el déficit de las primeras semanas sigue siendo importante, y es por ello que la importancia de seguir con la dinámica es alta: "Ganar en casa es prácticamente obligatorio. Si quieres luchar por cosas importantes y por alejarte rápido del descenso tienes que convertir el Tartiere en un fortín. Y eso es algo que hace temporadas que no se ve en el Oviedo. Se llegaba a esta semana clave en una situación delicada. Veías como la zona de la permanencia se escapaba a uno o dos partidos y a partir de ahí los rivales directos sumaban y si tú no sumabas ibas entrando en el pozo".