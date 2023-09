'Tiempo de Opinión' del Real Oviedo: el futuro del banquillo y una derrota dolorosa

Son horas claves en el Real Oviedo. La última derrota y las malas sensaciones que deja el partido ponen a Cervera en el alambre. No se descartan movimientos en el banquillo en las próximas horas. Analizamos en Deportes COPE Asturias con Sergio Fernández y Manu Gutiérrez todo lo que deja la derrota en Andorra.

Y lo primero que deja es al entrenador discutido. Partido perdido, muy mala imagen y una lectura postpartido que no ayuda. Sergio Fernández apunta en esa dirección: "Hay una frase muy dura que dice que no se puede ir a Andorra a ser mejores. Entiendo que no se pueda jugar igual. Esto no se trata de jugar mejor o peor. Con las armas que tengo, ir a buscar el partido. La coartada de Cervera es que tiene una plantilla para jugar a un estilo de juego muy diferente a lo que busca. Como la plantilla habla un idioma y el entrenador otro... Da igual. El futbolista no cree en el plan de partido. No puedes ir a expulsión o a penalti por partido. Da igual el sistema". El futuro de Cervera está en el aire: "Yo sí pensaba que Cervera era el entrenador y lo seguiría pensando si la plantilla se pareciese a su idea de juego. Como no es así, que no les lleve la marea. Si la plantilla no cree en el entrenador, si el entrenador no cree en la plantilla y el club no cree en el rumbo, que se lo carguen. Y que venga otro entrenador como Carrión que se adapte a la plantilla. Perder cuatro días e ir a escuchar una pitada al Tartiere es un atraso".

A Manu Gutiérrez le preocupa la falta de ambición del equipo: "Es una decisión que más tarde o más temprano igual tenía en la cabeza la directiva. El mercado, las diferencias en el tipo de jugadores a traer... Los resultados llevan a una decisión. Vemos a un equipo con falta de hambre. Sus planteamientos son más de buscar el 0-0 que de ponerse por delante. Esa falta de hambre y ambición preocupa. El equipo cada vez se hunde más y las sensaciones siguen siendo malas. No creo que Pachuca tenga esa tranquilidad de la que se hablaba hace unos días. Tarde o temprano se tendrá que tomar una decisión. Veremos si se espera al partido de Valladolid".

El técnico no se ha adaptado a la plantilla y la plantilla parece no confiar en el técnico. El estilo del míster no cuaja con el equipo, dice Sergio Fernández: "Hay que valorar a los entrenadores por lo que han hecho antes. Cervera se mantiene en el bloque defensivo y no sabe otro estilo de juego. No le interesa. No va a cambiar para hacer algo que no sabe. Cambió a defensa de cinco y no ha salido. Es el margen que tenía, no tiene un libro gigante".

En lo que respecta al partido contra el Andorra, Manu Gutiérrez cree que el Oviedo no fue a por el partido: "En Segunda hay que aprovechar los momentos, como en este caso fue una expulsión. Esas cosas que desigualan el encuentro. El Oviedo no lo aprovechó y el entrenador no lo supo leer". Sergio Fernández señala la falta de movimientos tras la expulsión del Andorra: "Contra el Sporting no generaste ocasión y ayer tampoco. Hasta el 60 puede gustar más o menos, pero no engaña a nadie. Pero que un entrenador profesional tarde 15 minutos en tomar decisiones me resulta imposible de comprender. Para mí el problema no está en el plan de partido. Está en la incapacidad para ir a ganarlo. Y en el nivel técnico de los futbolistas".