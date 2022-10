Tiempo de opinión del Real Oviedo en #DCA: La mano de Bretones, la plaga de lesiones y la mejoría en el juego

El Real Oviedo cayó en Vitoria con un discutido penalti en el último minuto, lo que frenó el impulso positivo que tenía el empate. Se ha hablado mucho en el oviedismo en las últimas horas de esa mano, y también de cómo está respondiendo el equipo tras la llegada de Cervera. Lo analizamos en el Tiempo de Opinión de Deportes COPE Asturias con Sergio Fernández y Jorge Regadera.

Sobre la mano, ambos coinciden en que el problema está en la redacción del reglamento. Sergio Fernández tampoco ha podido ver si el balón da o no en la mano: "No sé si le da en la mano o no. Si le da... Acorde al reglamento entiendo que se pite. A todos nos parece que no se debería pitar, pero si lo pone el reglamento... A parte que no hay una imagen clara de si le toca o no". Jorge Regadera pone el foco en la norma: "La norma me parece una chorrada. Para tirarse a tapar un tiro no sé dónde puede meter la mano. No sé siquiera si le da en la mano. Entiendo que según el reglamento se tendrá que pitar, desde luego no estoy de acuerdo con el reglamento. Además cambió en dos segundos la decisión".

Sergio Fernández sí que ve mejoría en el equipo, pero pide tiempo: "Está Cervera enseñando el abecedario poco a poco. El otro día el equipo defendió un poco más alto y en ataque estuvo un poco mejor. Está de pretemporada. Igual que le dimos a Bolo diez partidos, hay que darle unos cuantos a Cervera. Cuando llegue el parón después del fin de semana, que pueda trabajar". Esa mejoría también la ve Jorge Regadera: "Vi al Oviedo algo mejor que respecto al Málaga. Competías contra el líder, con buen presupuesto... Y tú ahora mismo estás con muchas bajas, cogiendo las ideas del entrenador... Se pierde de forma cruel. No se puede excusar nadie por ejemplo de la estrategia a balón parado. Y hay que mejorar en faceta ofensiva. Pero es muy difícil con la plaga de lesionados. Ahora mismo es muy difícil hacer un equipo así".

El conjunto azul necesita salir de la zona baja cuanto antes, aunque es un objetivo difícil, como apunta Sergio Fernández: "Me preocupa que entre lesiones y lo que tiene en plantilla, el equipo pueda salir de ahí hasta invierno. El calendario es complicado". Jorge Regadera espera que el equipo se haga fuerte en el Tartiere: "Confío más en lo que se pueda hacer de equipo aguerrido. No me preocupa mucho la clasificación. Creo que con esta forma de jugar, en casa se van a amarrar bastantes puntos. Sí que es verdad que ahora cuesta ver que se pueda salir de ahí. Este Real Oviedo, salvo Borja y Koba, no tiene talento".