'Tiempo de Opinión del Real Oviedo': el arranque de la 'era Carrión'

El Real Oviedo cayó ante el Valladolid en el primer partido de la 'era Carrión'. Los azules dejaron buenas intenciones y se vieron diferencias con la etapa de Cervera, pero el resultado sigue sin llegar. Analizamos en Deportes COPE Asturias el cambio en el banquillo y las primeras sensaciones en el 'Tiempo de Opinión del Real Oviedo' con Sergio Fernández y con Nacho Azparren.

Los primeros 25 minutos de partido es algo a lo que agarrarse. El equipo parece que confía en la nueva manera de jugar, dice Sergio Fernández: “La buena noticia es que la plantilla creo que quiere creer en esta idea y no es poco. El problema es que no es el primer partido de pretemporada. Van siete y hay mucho carro del que tirar”. Después de esa primera media hora, el partido se igualó y la sensación, como explicó Carrión y respalda Nacho Azparren fue de que el equipo dudaba: “Casi me gustó más la rueda de prensa que el partido. Cuando quieres imponer una idea hay que tener personalidad. Lo que se vio en el partido me dejó una sensación destemplada”.

El cambio en el banquillo supone también un cambio en el estilo, como argumenta Nacho Azparren: “Es arriesgado, es un cambio radical con muchos riesgos. El equipo estaba muy tocado, pero ahora hay un tiempo de adaptación y por el camino vas a perder puntos. El gol es un error claro de Seoane, pero cumple órdenes del banquillo”. Y es que ese es uno de los matices, dice Sergio Fernández: “El error pasa a estar permitido. Con Cervera era todo minimizar los riesgos. La plantilla viene de no querer el balón durante mucho tiempo y ahora que lo quieres cuesta”.

La sensación en el entorno es de que no salen las cosas y en estos momentos en los que no llegan las victorias se ve todo mal, aunque Sergio Fernández dice que no hay que sacar grandes conclusiones, que hay que dar tiempo: “No hay que sobredimensionar. Los jugadores no tienen que pensar que va a ser fácil o difícil. Ni la afición. Sí creo que se necesitaba un cambio y todo va a venir en función de los próximos partidos. Necesita un poco de paciencia todo el mundo y cuando pasen cuatro semanas ver cómo está el equipo”. Dar tiempo, algo que respalda Nacho Azparren: Vale más no mirar la clasificación. Va a tener importancia Carrión. Tiene las ideas claras, personalidad y sabe lo que quiere. Dice que no quiere equipos tibios. Y no es un entrenador tibio. En estas circunstancias es mejor tener a alguien que marque el camino a alguien que vaya experimentando”.