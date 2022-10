Tiempo de opinión en #DCA: "Pensar en una solución es cuestión de fe. No hay nada a lo que agarrarse"

El Real Oviedo no progresa. De hecho, va hacia atrás. Este fin de semana sumó una nueva derrota en casa, es la tercera, y mostró síntomas preocupantes. La solidez defensiva a la que se agarró Bolo en la previa ha desaparecido, y la crisis se ha agravado. Sergio Fernández y Xuan Fernández analizan en Deportes COPE Asturias el momento actual del conjunto azul.

Sergio Fernández no pone paños calientes a la situación carbayona: "El Cartagena a día de hoy es mejor equipo que el Oviedo. El partido no tiene que tomarnos por sorpresa. La solución es complicada. Buscar una solución es una cuestión de fe y de encadenar resultados, porque al juego es difícil agarrarse. A Bastón no le llegan balones al área. No hay nada a lo que agarrarse para creer que el Oviedo vaya a salir de esta situación. Creo que no es solo cambiar el entrenador y ya está".

Xuan Fernández, de La Nueva España, también reconoce el atasco del Real Oviedo: "El Oviedo está en una crisis deportiva evidente, los números son muy malos. Y la sensación que da el equipo. Vi un equipo sin plan, que no ganaba un duelo... Daba la sensación que la parte táctica estaba controlada por el Cartagena en todo momento. El entrenador tiene gran parte de culpa y es obvio decir que Bolo no está sabiendo plasmar lo que quiere. El Oviedo necesita cambios ya. Me parece evidente que Enrich y Bastón no se encuentran juntos. Ayer vi gestos preocupantes en algunos jugadores. Hace falta resetear. Hacen falta cambios inmediatamente. El partido que vimos ayer, que fue desastroso, también lo vimos alguna vez años anteriores".