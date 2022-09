Tiempo de opinión en #DCA: "El Oviedo no evoluciona"

El Real Oviedo sigue sin enganchar. Los azules empataron en el Anxo Carro, en un partido en el que se volvieron a mostrar planos en el capítulo ofensivo. Las dudas continúan y el debate sobre la plantilla se ha abierto. Lo analizamos en tiempo de opinión de Deportes COPE Asturias con Xuan Fernández y Jorge Regadera.

Después de las siete primeras jornadas, el equipo no acaba de arrancar, como explica Xuan Fernández: "Es evidente que el Oviedo no está funcionando. Ya no es cuestión de puntos, es también cuestión de evolución. El Oviedo no evoluciona y no se puede dormir. Es evidente que el plan del técnico está fallando y es sincero en la valoración. Creo que es pronto, y que hay tiempo, pero urge dar con la tecla. No sé si cambiar el plan, los jugadores...".

El aspecto ofensivo es el principal fallo del conjunto azul para Jorge Regadera: "Es imposible no criticar un equipo que lleva nueve puntos de 21 y dos de sus tres goles a favor de penalti. Nadie está hablando de destituir al entrenador. Igual prueba otra cosa que se adapte mejor a la plantilla, tiene que darle una vuelta. Está claro que no funciona. Lo bueno es que se encaja poco, quizá el trabajo defensivo venía más hecho de etapas anteriores. En las primeras jornadas nos engañamos con la pequeña evolución que iba teniendo el Oviedo, pero en las tres últimas jornadas ha habido retroceso y eso es peligroso".

Ambos coinciden, eso sí, en que la plantilla actual no parece mejorar a la del año pasado. Xuan Fernández lo explica así: "Yo creo que la plantilla no es mejor que el año pasado. Es pareja, pero el factor Brugman me parece decisivo. Y también Cornud. Creo que está ciertamente descompensada respecto a lo que pide Bolo. Bolo insiste en los extremos clásicos y en la banda izquierda no lo hay y en la derecha está Viti. Luego está también el caso de Javi Mier. Está dando un buen rendimiento y no acaba de entrar". Por su parte Jorge Regadera se mantiene a la expectativa de poder ver a todos los fichajes, porque de momento tampoco parece que la plantilla mejore: "Los dos mexicanos no han dado de momento el nivel de Segunda. Montoro falta que acabe de entrar en dinámica y que esté bien del todo físicamente. Koba no deja de ser otro futbolista que está por hacer. Este equipo tiene una posición saturada de futbolistas, que algunos no están dando el nivel y tiene una escasez en banda clarísima. Me sorprende que el director deportivo diga que tiene más dinero que el que pensaba para un extremo y no acometa la operación. Me falta ver mucho de lo que ha llegado para decir que es mejor".