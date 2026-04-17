Thiago Fernández se agarra al Tartiere para lograr el milagro: "Hay una gran energía que nos ayuda y ojalá les demos la victoria"

Cómo se encuentra. "Estoy muy bien, muy contento con el rendimiento del equipo en los últimos partidos. Se están dando los resultados que estamos buscando y eso ayuda para lo que viene".

Que los resultados lleguen refuerza. "Muchísimo. El equipo estaba dando un buen papel, pero en este deporte mandan los resultados y que se estén dando ahora ayuda muchísimo para la confianza".

Un partido especial contra el Villarreal. "Desde que llegué, todos son especiales. Llevaba mucho tiempo sin jugar y uno disfruta, es una liga nueva para mí. Vengo hablando con varios compañeros del Villarreal, pero esperemos que el triunfo sea para nosotros. Seguramente ya tenga arreglada una camiseta para intercambiar".

Las últimas dos victorias refuerzan que se puede. "Obvio. El resultado ayuda muchísimo a levantar al grupo. Cuando haces las cosas bien y el resultado no acompaña, duele. Y cuando se empiezan a dar, se levanta la confianza".

Su impacto en el equipo, cuatro asitencias. "Me encuentro muy cómodo, desde el primer momento, también tiene que ver con el equipo y el club. Y por suerte, ayudando al equipo desde que llegué".

Si tiene ganas de demostrarle a Marcelino. "No, no. Él también fue una de las personas que dio el visto bueno para mi llegada a Villarreal. Fue algo charlado que saliera también, me dijo que era lo mejor para mí y yo también lo creo. Será muy lindo el reencuentro".

Cada vez más cerca de la permanencia. "Sí, mientras sea posible, seguimos confiando. Y más con estos últimos resultados y ahora dos partidos seguidos en el Tartiere, si logramos sumar nos acerca mucho más".

Habrá gran ambiente el jueves. "En el Tartiere hay una gran energía que nos ayuda, ya lo he podido vivir, y también vi que se estaba preparando un recibimiento. Ojalá que esté lindo y se lo podamos devolver con una victoria".

Si el vestuario hace cuentas. "Vamos partido a partido, obviamente miramos la tabla, pero nos centramos en lo nuestro y en ganar nuestros partidos".

En la última jornada ganaron los cinco últimos. "Nadie se rinde, me parece muy bien, es lo que venimos haciendo nosotros".

El gen sudamericano: Almada, Viñas, Thiago... "Quizá se viva algo distinto en Sudamérica en general, y justo Uruguay y Argentina son dos países donde hay muchísima pasión y en la situación en la que estamos, sale más a flote y ayuda al equipo".