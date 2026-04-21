'El Tertulión del Sporting', en Deportes COPE Asturias: ¿Venderías a Otero, Gelabert o Dubasin?

El futuro del Sporting de Gijón pasa por una pregunta clave que ha centrado el debate en el 'Tertulión del Sporting' de COPE Asturias: En caso de vender, ¿venderías a Gelabert, Otero o Dubasin? Sobre la mesa, los nombres de tres de los futbolistas más destacados de la plantilla. Los periodistas Andrés Maese (El Comercio), Andrés Menéndez (La Nueva España) y el empresario y aficionado Berna Alonso (La Cañada Real Molinón) han analizado la que podría ser una "venta dolorosa" pero necesaria para la planificación de la próxima temporada.

¿Otero, Dubasin o Gelabert?

El debate parte de una premisa: si llegara una oferta importante por uno de los tres, ¿cuál sería el movimiento más inteligente? Las opiniones son diversas. Hay que recordar que la dupla formada por Otero y Dubasin ha participado en 48 goles esta temporada, siendo la tercera pareja más letal de la categoría.

El mejor futbolista de los tres es Gelabert y el más importante es Otero" Andrés Menéndez Periodista de La Nueva España

Andrés Menéndez se inclinaría por vender a Dubasin, ya que considera que "el mejor futbolista de los 3 es Gelabert y el más importante es Otero". Berna Alonso apostaría por la salida de Gelabert y Andrés Maese vendería a Otero porque "es el jugador más cercano a su techo".

El debate también ha puesto de manifiesto que, para el entrenador Borja Jiménez, sería interesante "firmar dos centrales y un pivote defensivo", una columna vertebral que considera "fundamental" y que podría financiarse con una de estas ventas.

¿Puede el Sporting ser la Real Sociedad?

Otro de los grandes temas de la tertulia ha sido el potencial del club y la comparación con equipos como la Real Sociedad, flamante campeón de la Copa del Rey. Berna Alonso se ha mostrado convencido de que el Sporting tiene los "ingredientes perfectos" para emular al club vasco: "una ciudad deportiva y una cantera que debería ser pionera, además de estadio con una afición de máxima calidad" y una entidad con historia.

Sin embargo, ha señalado que el problema reside en la ejecución: "Si lo meto todo, lo mezclo mal y lo quemo, lo que me sale es un churro, que es lo que tenemos con el Sporting".

Las personas que están dentro no están sabiendo gestionar ni, sobre todo, rectificar" Andrés Maese Periodista de El Comercio

Andrés Maese ha añadido que la Escuela de Fútbol de Mareo, antes "única en su especie", ha perdido su ventaja competitiva porque ahora "lo tiene todo el mundo". Andrés Menéndez ha criticado la gestión del Grupo Orlegi, afirmando que uno de los grandes problemas es "pretender tener distintos resultados haciendo siempre lo mismo".

La conclusión general es que el club tiene potencial, pero el obstáculo es la dirección actual, ya que "las personas que están dentro no están sabiendo gestionar ni, sobre todo, rectificar", lo que frena la capacidad del club para crecer.

El nuevo plan para la cantera

Finalmente, se ha abordado la nueva medida para profesionalizar la cantera: el equipo de División de Honor entrenará por las mañanas. El club busca mejorar el rendimiento y alinear las dinámicas de los juveniles con el filial y el primer equipo. Para ello, el Sporting ha contactado con centros educativos como el Padre Feijoo y el Calderón de la Barca para que los jóvenes futbolistas puedan compatibilizar sus estudios.

Andrés Menéndez ha calificado la medida de "acertada", destacando que el club se está "preocupando de que puedan seguir cursando sus estudios de la mejor manera". No obstante, Andrés Maese ha aportado un matiz de escepticismo, recordando que "el filial del Sporting es el único equipo en Tercera Federación que entrena por las mañanas y que está a un mundo del líder, con lo cual, cambiar los horarios no te asegura que tengas un mejor rendimiento en el terreno de juego".