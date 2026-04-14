'El Tertulión del Sporting', en Deportes COPE Asturias: ¿Qué jugadores valen y cuáles no para la próxima temporada?

La temporada del Sporting de Gijón se acerca a su fin con más dudas que certezas. En 'El Tertulión del Sporting' de Deportes COPE Asturias, el debate se ha centrado en el futuro de un equipo que, aunque matemáticamente aún tiene opciones, ve el playoff de ascenso a nueve puntos a falta de siete jornadas. La sensación general es de una temporada finiquitada y la necesidad de mirar ya a la siguiente.

Mientras el equipo prepara el partido del domingo contra el Cádiz CF, con la única ausencia de Guille Rosas por gestión de cargas, el club también mueve ficha en el ámbito institucional. Este viernes hay programada una reunión con las peñas y el domingo, en la previa del partido, se inaugurará la Puerta 0 de El Molinón en homenaje a los sportinguistas fallecidos.

La gestión de la directiva y el cuerpo técnico ha sido uno de los puntos calientes del debate. La presencia de directivos en el vestuario antes de los partidos ha generado controversia. Para el entrenador Fran Sánchez, esta práctica es ofensiva: “El vestuario es sagrado. Primero, es de los jugadores y el entrenador en momentos puntuales”

El vestuario es sagrado. No entiendo que los directivos bajen al vestuario" Fran Sánchez Entrenador y aficionado

El rendimiento del entrenador, Borja Jiménez, también divide opiniones. Mientras unos defienden que ha sacado el máximo partido a “un banquillo que es nivel Primera Federación”, otros como Gonzalo Llano se muestran muy críticos. Sin embargo, el aficionado Berna Alonso resume el sentir de la grada: “Estamos hablando de temporada perdida. Es que es lamentable, es que es todos los años igual”.

¿Quién se queda y quién se va?

El análisis de la plantilla de cara a la próxima temporada ha dejado sentencias claras. En la tertulia se ha realizado un examen jugador por jugador con el objetivo de construir un equipo para ascender. Hay consenso en la continuidad de piezas clave como Rubén Yáñez, Guille Rosas, Diego Sánchez, Corredera, Nacho Martín, los delanteros Otero, Dubasin, Cuenca y Ferrari.

Por el contrario, hasta una decena de jugadores han sido señalados para abandonar el club. Nombres como Kevin Vázquez, Curbelo, Pablo García o Brian Oliván no han convencido a los tertulianos. La conclusión es que se necesita una profunda renovación y que hay que fichar “dos centrales y un lateral derecho” como mínimo para ser competitivos.

A pesar de que el equipo ha mostrado un buen nivel de fútbol en las últimas jornadas, los resultados no han acompañado. Existe la sensación de que se ha llegado al final de un ciclo, pero también de que hay una base sobre la que construir. “El Sporting está a un mercado de verano de estar en el top de los 5 candidatos”, ha afirmado Fran Sánchez, aunque ha subrayado que el buen pronóstico para el futuro no aprueba la gestión de la presente campaña.