El Tertulión del Sporting en #DCA

El Sporting afronta su última semana de competición en 2021 con varios frentes abiertos a nivel deportivo y extradeportivo. En lo deportivo, mañana miércoles se juega la segunda ronda de eliminación de la Copa del Rey en El Molinón (20:00 horas) frente al Alcorcón, el último equipo al que los rojiblancos consiguieron ganar en LaLiga SmartBank el pasado 16 de octubre. El sábado regresa la competición doméstica con el Ibiza-Sporting (16:00 horas) desde Can Misses.

Analizamos en el Tertulión del Sporting cuáles son los motivos del Consejo rojiblanco para mantener a David Gallego. Los posibles sustitutos o el impacto de la última actuación del equipo frente al Huesca, a debate.

En el plano extradeportivo, hablamos del 'affaire' entre David Gallego y Javier Martínez en el túnel del vestuarios de El Molinón. ¿Es relevante este episodio para el futuro de Gallego y del Sporting? ¿Cómo sientan las disculpas de Gallego en sala de prensa? ¿Por qué el Consejo aguanta tanto al entrenador a pesar de la racha de diez partidos sin ganar?

No te pierdas El Tertulión del Sporting desde La Cañada Real Molinón. Con Pablo Acebo, Raúl Lozano (ex director deportivo del Sporting), Alejandro Vigil (La Voz de Asturias) y Fran Sánchez (ex entrenador del Corinto Gijón).