'El Tertulión del Sporting', en COPE Asturias: ¿Se está deshinchando el equipo?

A pesar de marchar tercero en la clasificación de LaLiga Hypermotion, el Real Sporting de Gijón no atraviesa por su mejor momento. Los rojiblancos no ganan un partido desde el 27 de noviembre y acumulan cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Las sensaciones en el juego parecen buenas, pero los resultados no terminan de llegar.

¿Se está deshinchando el Sporting?

En el capítulo de este martes en Deportes COPE Asturias, debatimos en 'El Tertulión del Sporting' acerca de la mala racha del equipo de Miguel Ángel Ramírez y sus posibles causas, tras el empate ante el Huesca en El Molinón en la primera jornada de la segunda vuelta.

Además, hablamos de la llegada de Mario González al equipo y las tareas pendientes del Grupo Orlegi en el mercado de fichajes. 'El Tertulión del Sporting' está dirigido por Pablo Acebo, con las opiniones de Andrés Menéndez (La Nueva España), Alejandro Vigil (La Voz de Asturias) y Jorge Rey (TPA).

