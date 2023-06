'El Tertulión del Sporting', en COPE Asturias: el ánimo de la afición y la campaña de abonados

A las puertas del verano, el Real Sporting no termina de transmitir ilusión a sus aficionados de cara al proyecto de la temporada 2023/24. Después de dos años consecutivos luchando por no descender, el club rojiblanco tiene la misión de revitalizar la plantilla y la entidad para devolver al equipo a los puestos de arriba. Sin embargo, los movimientos de la dirección deportiva, con solo un fichaje (Rubén Yáñez) y la polémica renovación de Ignacio Jeraldino, no generan confianza en el entorno sportinguista.

Hablamos del estado de la afición, la política deportiva del club y la posible respuesta a la campaña de abonados en un nuevo capítulo de 'El Tertulión del Sporting' en Deportes COPE Asturias, desde La Cañada Real Molinón, con Pablo Acebo, 'Jota' Rodríguez (Diario AS), Jorge Rey (TPA) y Víctor Holguera (coordinador del CD Arenal).