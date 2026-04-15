'La Tertulia de la Permanencia', en Deportes COPE Asturias: ¿qué piensan los rivales del Real Oviedo?

En el capítulo de este miércoles en Deportes COPE Asturias, el protagonismo lo han ocupado los rivales que pelean con el Real Oviedo por mantener la categoría en Primera División. Los carbayones son colistas, a seis puntos de la salvación, pero acumulan tres victorias en las últimas cuatro jornadas y amenazan con presentar batalla hasta el final. ¿Qué piensan en el Levante, el Sevilla, el Mallorca y el Deportivo Alavés?

Deportes COPE Asturias La clasificación de LaLiga 25/26 tras la jornada 31