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'La Tertulia de la Permanencia', en Deportes COPE Asturias: ¿qué piensan los rivales del Real Oviedo?

El análisis de la lucha por la salvación, con Víctor Fernández (Sevilla FC), Roberto Arrillaga (Deportivo Alavés), Jordi Jiménez (RCD Mallorca) y Pedro Zamora (Levante UD) 

'La Tertulia de la Permanencia', en Deportes COPE Asturias
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'La Tertulia de la Permanencia', en Deportes COPE Asturias

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

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En el capítulo de este miércoles en Deportes COPE Asturias, el protagonismo lo han ocupado los rivales que pelean con el Real Oviedo por mantener la categoría en Primera División. Los carbayones son colistas, a seis puntos de la salvación, pero acumulan tres victorias en las últimas cuatro jornadas y amenazan con presentar batalla hasta el final. ¿Qué piensan en el Levante, el Sevilla, el Mallorca y el Deportivo Alavés?

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