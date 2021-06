ESCUCHA LA ENTREVISTA A TERESA PERALES EN DCA.

"Muy emocionada, muy agradecida, está siendo una bendita locura de mañana. Ha sido tal la sorpresa con la llamada que no sabía ni qué decir". Teresa Perales es la gran protagonista del miércoles. La Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021 ha estado en Deportes COPE Asturias. "Soy la primera deportista paralímpica, la séptima mujer que lo va a recibir. Muy emocionada, muchísimo", recalca.

Perales, la nadadora paralímpica de las 26 medallas en los JJOO, reconoce que la llamada desde la Fundación ha sido una sorpresa. "Este año no tenía ni idea, ha sido una sorpresa absoluta. He cogido el teléfono, suelo estar atenta a cuando el Jurado falla el premio, y sabía que se reunieron y que hoy era el día de la decisión final. Cuando me han llamado, no me lo podía creer. He dicho: '¿en serio?'. Estoy muy feliz de ir a una ciudad que adoro, preciosa".

La nadadora aragonesa se siente especialmente feliz por el reconocimiento a unos valores que ha representado en el deporte y en la vida, "por encima de las medallas conseguidas". "Es un premio para compartir con todas esas personas que han tenido dudas en algún momento, porque todo se ha puesto complicado; con todo el deporte paralímpico, con las mujeres deportistas y las que son mamás deportistas. Sabemos lo que es luchar y soñar y esto es un sueño hecho realidad. Quiero compartirlo con todos ellos", destaca.