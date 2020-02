A la tercera no fue la vencida para el Sporting. El equipo rojiblanco volvió a tropezarse con la misma piedra por tercera vez en la temporada y no logra encadenar el ansiado nueve de nueve. El vestuario sportinguista lamenta la oportunidad perdida, tal y como expresa el extremo Aitor García. "Nos da impotencia porque es la tercera vez que pasa en la temporada. Era importante porque nos metíamos de lleno. Quedan 12 partidos. Esperemos que la situación vaya mejor", reconoce el onubense.

Y es que la plantilla rojiblanca no era ajena a la importancia del encuentro en El Toralín. "La victoria para nosotros era un paso adelante. Hemos perdido. Toca recargar pilas para hacernos fuertes en casa y no vernos otra vez en la situación de hace dos semanas, donde el equipo miraba más hacia abajo que hacia arriba", apunta el extremo.

Respecto a su situación personal, Aitor García también se pronuncia. El onubense ha pasado de ser titular a convertirse en uno de los revulsivos de la plantilla. "A todos nos gusta jugar. Si el entrenador determina que tengo que salir desde el banquillo, no queda otra. Es una situación nueva para mi porque en la primera vuelta lo había jugado casi todo. El entrenador lo decide así y hay que acatarlo", considera. Pese a todo, el jugador se lo toma con naturalidad y reconoce que "no pedía explicaciones cuando jugaba, no las voy a pedir cuando no juego. El equipo está ganando y lo normal era repetir el mismo once".