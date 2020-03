"La tercera o cuarta semana serán muy difíciles de afrontar"

“La radio tiene que estar, no sabemos de qué hablaremos en los próximos días, pero hay que hacer un programa de radio, acompañar a los ciudadanos, contar lo que pasa, informar y entretener. También es una terapia para nosotros: preparar un programa de dos horas me ayuda a estar entretenido, y el momento del directo me hace sentir cerca de los oyentes”. Juanma Castaño resume de esta forma su manera de afrontar “unas circunstancias que nunca pensamos que íbamos a vivir" por la crisis del coronavirus.

"Nos llegan muchos mensajes de oyentes de agradecimiento, pero más agradecido estoy yo”, asegura. El presentador de 'El Partidazo de COPE' explica la adaptación del programa en días de confinamiento: “Estamos un retén mínimo de guardia. El resto trabaja desde casa. Mientras esté asintomático y me encuentre bien, estaré en el micrófono principal del estudio dirigiendo el trabajo. Está todo preparado por si yo tengo que faltar. Cada casa de cada comentarista se ha convertido en una emisora, con un buen sonido”.

“Ha cambiado todo. Hay días que estás mejor, otros peor... Soy muy casero, pero cuando estás en casa obligado es distinto a cuando lo haces por voluntad propia. No sabemos cómo vamos a estar en la segunda, tercera o cuarta semana de confinamiento. Hay que atravesar esto, psicológicamente va a ser muy difícil. Estamos solo en los primeros días, tenemos que adaptarnos a estas circunstancias tan complicadas”, expone.

Sobre el fútbol y su futuro regreso, Juanma Castaño entiende que “Tebas trabaje en ello”. “A nosotros no nos queda otra que trabajar en la radio y tirar hacia adelante. Entiendo que Tebas trabaje en el escenario más optimista y se prepare para ello. El fútbol ahora no es importante, pero en su momento va a indicar la vuelta a la normalidad”, sostiene en Deportes COPE Asturias.