Tenis y ciclismo, platos fuertes de la Gala del Deporte Asturiano

Este viernes es un día señalado para el deporte asturiano. La Asociación de la Prensa Deportiva de Asturias celebra la Gala del Deporte Asturiano, a partir de las 19:00 en el Centro Comercial ParqueAstur. Una ceremonia en la que llegan los reconocimientos correspondientes a los mejores deportistas del Principado en 2022.

Pablo Carreño será uno de los grandes protagonistas. En 2022 ganó su primer Masters 1000, en Canadá, lo que le ha hecho llevarse el galardón de mejor deportista asturiano revalidando el premio de 2021. Este 2023 está siendo un año para olvidar para Carreño, por la lesión que le ha impedido pisar las pistas. Precisamente recibir premios como este le han cargarse de ánimos, como él mismo reconoce: "Es el reconocimiento del año 2022 que fue un año increíble. Me llega ahora, en una temporada en la que no he podido competir. Y me viene bien hacer memoria de esos buenos momentos y recordar que esto también puede ser muy bonito. No el recuerdo que tengo ahora mismo de trabajar y trabajar para no poder jugar".

También habrá protagonismo para el ciclismo. Durante la gala habrá un homenaje al histórico equipo ciclista CLAS-Cajastur en el 35 aniversario de su fundación. Tony Rominger o Abraham Olano serán algunos de los que reciban ese caluroso reconocimiento. También estarán Francisco Javier Mauleón, Juan Fernández o Jesús Suárez Cueva. Aitor Nieto, Iñaki Cañal, Javi Fuego y Asunción Loriente serán algunos de los nombres propios que también tendrán reconocimiento en la gala.