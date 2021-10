"Teníamos ilusión por brindarle la victoria a nuestra gente"

El técnico del Sporting, David Gallego, analiza el empate de los suyos en Lugo.

VALORACIÓN

Han estado apoyandonos, nos han dado mucho los cambios. Satisfecho en fases del partido, menos satisfehco en otras. A seguir. Esto es tan largo. Parece que los campeonatos acaban hoy o el martes... esto es un proceso largo y tenemos que crecer en nuestra idea. Hemos vuelto a llegar muchas veces al área, hemos rematado mucho. Veníamos de dos derrotas y hemos roto esa dinámica; emocionalmente es importante. Nos vamos tristes porque ha venido mucha gente y teníamos la ilusión de brindarle una victoria.

¿PREOCUPA QUE SE GENERE TANTO Y NO SE TRANSFORME? ¿Y LA RACHA?

La racha de resultados no nos preocupa. Les pasa a todos los equipos. Me centro en el juego. Hacemos méritos para ponernos por delante. Te penaliza empezar por detrás. Con todo lo que generamos... no nos queda otra que seguir insistiendo. No me preocupa porque las probabilidades aumentan. Lo positivo es que el equipo reacciona y no pierde el orden. La racha es la que hay. Tenemos 22 puntos, estamos arriba y viene un rival muy apetecible para competir el martes. Vamos a centrarnos en descansar y preparar el partido del Almería. El equipo tiene que estar tranquilo. Le pediría a la gente que siga apoyando como hasta ahora. Esto es largo y las medallas se consiguen al final. Tenemos que centrarnos en nuestro proceso de mejora. En todos los partidos hemos competido. No le puedo pedir más al equipo.

¿EL EQUIPO SALTÓ UN POCO REVOLUCIONADO AL CAMPO?

"Eso es más la gente. Parece que es fácil ganar y consideramos que por ser el Sporting podemos ganar. El equipo ha hecho buen inicio del partido. Hemos tenido ocasiones y apenas nos han generado. A partir de los 20-25 minutos el equipo ha estado peor".

¿FALTA DE LIDERAZGO?

Tenemos gente con mucha juventud; su poca experiencia les hace mantener esa irregularidad. Hay momentos puntuales donde tenemos que sacar ese carácter. Nos faltan esos jugadores que lo hagan. No nos podemos quejar porque con esa juventud tenemos otras cosas buenas. Tenemos que dar la vuelta a nivel emocional a los partidos. Creo que tenemos margen. Faltan esos jugadores que nos levantan, pero no tienen por qué ser los veteranos. El fútbol profesional son máscosas que condiciones técnicas.

EL GOL DEL LUGO

"Ha sido rápido, me he encontrado con una situación que pensaba que era fácil, pero es un desajuste. Tenemos que ver de dónde viene, porque quizás la corrección viene antes".

LA PRIMERA MAREONA

"Les diría que el equipo hace todo lo que puede y que no se puede reprochar falta de actitud a ningún jugador. Habrá días que estemos más afortunados y días en los que estemos menos. Este equipo no les a fallar nunca. Que sigan ahí. Recogeremos a final de temporada lo que nos merezcamos. Que estén con nosotros. Ellos no fallan. Que sigan insistiendo. Que cuando las cosas no van bien en cuanto a resultados es cuanto más necesitamos el apoyo. Nos quitamos el sombrero. Nos sentimos orgullosos de tener esta afición y queremos que se sientan orgullosos de los valores que transmite este equipo".

BALÓN PARADO

"A veces son momentos puntuales. Estoy contento con el trabajo. Es una situación del que la pone, del que entra. No te puedes imaginar la cantidad de cosas que se trabajan y lo mucho que se hace. Te agradezco que veas que el equipo está trabajado, pero nos falta. El equipo ha de interpretar mejor algunas situaciones. Vamos a crecer. Estoy convencido de que el equipo va a jugar mejor. No tengo ninguna duda".

FALTA DE LIDERAZGO Y PARTIDO ANTE EL ALMERÍA

"Esa voz de alarma, de que la gente despierte. No es cuestión de que no haya líderes. Hemos de entender que hay situaciones que nos pueden penalizar. Es natural. Falta que la gente se haga grande, no se agache. Puede ser cualquier jugador para meter a la gente. Ahora vamos a descansar; sabemos que jugamos ante un equipo con una plantilla espectacular, que tiene un alto nivel. Además de su potencial, es el equipo con mejor porcentaje en área rival. Eso es lo que te da puntos. Sabemos que es un equipo que marca casi siempre gol. Tenemos que hacer un partido casi perfecto en defensa. SI nos pasa lo que le pasa a todo el mundo, tendremos que marcar un gol para sacar algo".