"Tenía ganas de disfrutar del fútbol y aquí fui feliz"

David Costas ya es jugador del Real Oviedo para las tres próximas temporadas. El central gallego ya ha sido presentado en el Carlos Tartiere y se culmina así su regreso al conjunto cuya camiseta defendió en 2017. Tras desvincularse del Celta, regresa a la capital del Principado con objetivos ambiciosos.

Proceso fichaje

“El año pasado no jugué en Vigo. Tenía muchas ganas de salir, de volver a disfrutar en el campo y una vez se ponen en contacto conmigo... aquí fui feliz, estuve bien, estuve cómodo en la ciudad, en el campo. El club me mostró su cariño. Aquí estamos, con muchas ganas de iniciar la segunda etapa. Vengo en propiedad, he firmado por tres años. Agradecido”.

Salidas desde el Celta

“No sé. Siempre que he vuelto ha habido momentos en los que jugué y otros no. Es fútbol. Hay muchos entrenadores, equipos. A unos te adaptas, a otros no. No sabría dar una explicación concreta. Allí no me salieron las cosas como yo quería. Ya me desvinculé del Celta. Me han dado la oportunidad de ser futbolista profesional y les guardo un gran cariño. Estoy en Oviedo, vengo más maduro que en aquella ocasión en la que vine”.

Competencia

“Con el mister hablé ayer por la noche. Si venía de entrenar o si estaba parado. Es una parcela donde somos unos cuantos pero la competencia es sana y buena. Nos hace mejor a todos. Hay que entrenar fuerte y trabajar día a día”.

Cambios desde su anterior etapa

“He llegado ayer por la tarde. He visto caras conocidas, amigos que dejé aquí… El club está haciendo las cosas bien y ha crecido en los últimos años”.

Faceta goleadora

“Mi trabajo es defender pero ojalá se vuelva a repetir esa faceta”.

Estado fisico

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“En Vigo comenzamos el lunes pasado a entrenar. Llevo toda la semana entrenando”.

Objetivo del club y proyecto

“Tenía ganas de disfrutar del fútbol. Llevaba un año muy malo. Un año que no juegas y no contaban conmigo. Estaba entrenando y necesitaba sentirme futbolista. Tengo muchos amigos aquí y conozco al club y a la gente. Hablé con el director deportivo y me dijo que estaban firmando jugadores para hacer las cosas bien. Tenia muchas ganas de volver. Aquí fui feliz y por eso he vuelto".

¿En qué ha cambiado David Costas?

“Pasarlo mal te hace crecer. Ahora valoro cualquier cosa: disputar 10 minutos, viajar con el equipo… Cuando las cosas van mal he aprendido a darle la vuelta a la situación”.

Objetivo

“La Segunda División es muy complicada. En Armería íbamos primeros y las cosas se torcieron y quedamos cuartos para después echarnos fuera el Girona. El nivel es muy parejo y la liga es muy larga. Vamos a pelear porque el objetivo a priori es no perder la categoría. La diferencia entre el playoff y el que desciende es mínimo. Jornada a jornada y a ver dónde nos encontramos en el tramo final”.