"Tengo la sensación de jugarme no el puesto, sino todo"

El entrenador del Sporting analiza el encuentro ante el Leganés y la situación del equipo.

Diego Mariño y Cuéllar

“Diego está jodido por no poder participar y por ser baja. Es una lesión mínima, a ver cómo evoluciona. Es un palo para él y para todos, tenemos la capacidad de suplirlo con Pichu, que es un competidor nato y transmite tranquilidad”.

Estado anímico

“Intentamos transmitirles confianza de lo buenos futbolistas que son, tenemos que dar un plus más porque lo de ahora no nos está dando. Que esa autoestima no baje en ningún caso”

Coach

“Toda ayuda es buena. Entre todos hemos consensuado su llegada. Es un excelente profesional. He tenido la suerte de formarme como coach. Es una faceta importante para todos. Nos puede ayudar a todos, también a los entrenadores, a la gente que participamos en este club”.

Necesidad de conseguir victoria. ¿Es una final?

“Para mí todos son finales. Es el único partido que hay. Nos jugamos tres puntos. Independientemente de la clasificación. Tras cuatro derrotas seguidas. No se puede calificar como final, porque puede ser exagerado, pero para mí todos los partidos son como finales”.

Reunión de capitanes con Gallego. Si lo conocía o lo ha hablado

“Me parece extraordinario que haya personas que tengan buena comunicación y un buen desarrollo dentro de su vida social, tras haber compartido años. Solo faltaría”.

Cómo lleva la situación. Entiende que se genera en cuanto a su figura. Mensaje del club

“La de intentar entre todos colaborar al máximo y que todo lo que necesitemos, lo tengamos para lograr la victoria. No es una situación fácil, ni para jugadores, entrenador, aficionados. Esta situación solamente se saca sin bajar los brazos, teniendo confianza en lo que hacemos, pensando en lo que vamos hacer, nos va a llevar a la victoria. No tengo otro pensamiento”.

Facilidad con la que se encaja, ¿es lo que más preocupa?

“Lo que hemos trasladado es la contundencia y la agresividad. No solamente en nuestra área, sino en la rival. Tampoco estamos teniendo eficacia a la hora de finalizar. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es que el rival genere ocasiones. Nos está lastrando”.

Leganés, situación parecida a Sporting

“Esperamos un partido duro, con mucho ritmo. Si somos capaces de salir de su presión, podremos trabajar. Habrá fases donde podremos llevar la manija del partido y otras en las que nos tocará defendernos. Espero un partido duro e intenso”.

¿Cree que se juega el puesto?

“Tengo la sensación siempre de jugarme todo. Es el Sporting el que juega. No yo, jugamos todos. Cada día, para mí, es un examen, no solamente el domingo. Tengo 25 jugadores a los que tengo que darles las pautas para que lleguen convencidos al domingo. Los entrenadores sabemos cuál es nuestra situación. Los resultados marcan el devenir”.

¿Falta un punto de liderazgo en momentos complicados?

“Todos tenemos algo de líderes. Me ha tocado serlo desde la faceta de entrenador. A veces los jugadores también desde el campo. Que todos aporten su granito de arena, buscamos a ese líder que aporte”.

¿Valora un doble pivote más físico? Equipo de los que menos faltas comete, ¿es algo que penaliza?

“Totalmente de acuerdo. Tenemos que ser un equipo que interrumpa más el juego rival, sobre todo en campo contrario. Intentando recuperar tras pérdida. Claro que nos hemos planteado ese doble pivote, pero hemos decidido cuál era la mejor pareja tras entrenamientos y lo visto en el día a día”.