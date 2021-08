"Tengo la sensación de haber perdido dos puntos"

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, lamenta en la sala de prensa el empate de su equipo ante el Lugo tras cosechar una ventaja de dos goles. El técnico analiza el estreno liguero del equipo carbayón.





¿Sensación de haber perdido dos puntos?

Tengo la sensación de que se han perdido dos puntos por cómo se ha desarrollado el partido. Hasta el 2-1 el partido ha sido controlado por nuestra parte, con un buen primer tiempo, siendo serio y concediendo poco. Hemos tenido acierto, cierta pausa por momentos. También en el segundo tiempo. El 2-1 les ha metido en el partido. Te metes atrás, pero ha sido una jugada de VAR, de centímetros. En el cómputo, creo que los chavales se han matadom se han dejado la piel. Son dos jugadas que deciden los partidos. Por méritos, si eso valiera para algo, hubiéramos sido merecedores.

¿Por qué no ha hecho todos los cambios?

He visto al equipo bien. Jirka es el jugador que nos podía haber dado diferente, pero he visto bien a Viti. En el medio no he visto a nadie. Samu Obeng ha trabajado bien. Ha hecho un partidazo. Más que los cambios, han sido dos jugadas puntuales. El 2-1 nos ha medio atrás. Hasta ahí estábamos defendiendo bien. No daba sensación de que peligrara el partido.

¿Tiene la sensación de que sucedió algo similar a lo de la pasada temporada?

El año pasado esto sucedió muchas veces, a favor y en contra. Recuerdo contra el Mallorca y Almería. Esto no son casualidades, son calidades y cualidades. Es algo que tenemos que corregir. Hay que saber que los partidos son 90 minutos.



¿En su mente ha cambiado algo respecto a semanas anteriores respecto al mercado?

Ya lo dije. Queremos incorporar gente. En el centro estamos limitados en cuanto a efectivos. Se han ido Edgar y Tejera y han jugado Jimmy y Javi Mier, que han hecho un buen partido. La pena es que se nos ha ido el partido. Se han matado. Creo que el público ha disfrutado. En cuanto a la actitud, estoy encantado. Es evidente que tiene que venir gente.



¿Cómo valora la presencia del público?

El público, muy bonito y emocionante; tenían ganas de venir y aplaudir y animar. Por momentos les hemos correspondido con entrega e ímpetu. Había muchos chavales y se les veía la entrega. Ha habido una conexión interesante y bonita. Ha sido una vuelta al fútbol auténtico, al que conocemos todos. Los aficionados mueven esto. Es lo que nos hace ser futbolistas.



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cómo valora el partido de la pareja de centrales?

Hemos empatado a dos, pero los centrales han estado bien, como todo el equipo, pero no puedes estar contento porque hemos concedido dos goles.



¿El resto de jugadores no está listo para participar?

Si el partido hubiese ido empate o perdiendo, Álex podía haber jugado. Matheus, también. No veía que los jugadores que teníamos no podían aportar más de lo que teníamos tal y como estaba el partido.



¿Cómo valora la aportación de Mossa en el centro del campo?

Ha sido un apaño porque no estaba Sangalli y no teníamos gente. Podía jugar Álex, pero era un partido físico. Mossa tiene experiencia y entiende el juego y ordena el equipo. Ha estado por encima de lo esperado. Da confianza a Borja y a Pierre. Ha cumplido bien.