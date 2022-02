En la previa del encuentro ante el Mirandés, David Gallego analiza cómo llega su equipo y su situación personal al frente del banquillo rojiblanco.

¿Cómo está el equipo y qué importancia le da al partido?

“El equipo está bien, ha llegado en buenas condiciones. En cuanto a trabajo, nunca he tenido ninguna duda. Es un diez. La importancia del partido: toda. Como cada semana. Vamos a ir con la intención de ganar para ilusionarnos. Para ganar hay que competir. El equipo ha competido en muchas fases de la temporada. En cuanto a los esfuerzos, en cuanto a lo que ha venido y se ha incorporado tras las lesiones… estoy muy ilusionado”.

Su semana en lo personal. ¿Dar un golpe encima de la mesa?

"No para mí, el club está por encima de todos. Hago mi trabajo lo mejor que sé. Le dedico las mismas horas que le dedicaba antes. Hago mi trabajo igual que siempre. No tengo que dar ningún golpe encima de la mesa. Lo importante es la entidad. Lo único es ganar. Para ganar, hay que competir en el campo del Mirandés. Estoy muy ilusionado".

¿Qué partido espera?

"Eso nadie lo sabe. Es algo que prevemos, pero luego… Están llevando dinámicas diferentes, en casa y fuera. En sus últimos partidos en casa han empatado uno y han ganado cinco. Suelen ganar con cinco defensas. Los jugadores que actúan por fuera son más extremos que laterales. Son un equipo joven, con desparpajo e ilusión. Tenemos que estar juntos y tener cuidado con las transiciones. No podemos provocar situaciones de campo abierto porque los hacen peligrosos".

Temporada irregular. ¿Tiene la sensación de jugarse el puesto?

"Eso son cosas que no dependen de mí. No me ocupa el tiempo. Estoy centrado en ganar el partido y para ello he de ser honesto. No sé si me lo juego o no. Estoy aquí para sacar rendimiento al equipo para que gane partidos. Necesitamos ganar, el equipo es ambicioso. Una victoria nos hará ver las cosas de otra manera".

¿Cómo está de ánimos?

"No depende de mí que se personalice o no. Soy una persona optimista por naturaleza. Disfruto de todas las situaciones. Un entrenador ha de estar preparado. Se dan situaciones cuando no se ganan, pero las llevo con naturalidad. Lo estoy llevando bien. Es un aprendizaje. Todas las situaciones te llevan a aprender. Lo llevo con la naturalidad que lo lleva un entrenador. Me gustaría llevar más puntos, creo que el equipo se lo ha merecido. Tenemos que ser responsables y decir que ha habido fases de la temporada o de partidos donde el equipo no ha estado bien. Hemos de ser autocríticos".

Segunda semana de los nuevos jugadores. ¿Están lejos de estar al 100%?"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al final, en cuanto a Jony, está mejor. He hablado con él en este aspecto. La semana ha ido bien. Venía de no participar. Se sorprendió de encontrarse mejor de lo esperado. Jordi viene con capacidades físicas. No hay problema. En cuanto a Eric, es más una situación de adaptación a juego que una cuestión física".

¿Qué motivos hay para que este equipo haya ganado dos partidos de dieciséis?

"Podría analizarlos uno por uno. Hay una cosa que no se puede debatir, son los puntos. Han pasado muchas cosas, muchas circunstancias que nos han penalizado. Tendríamos que irnos muy atrás, Me interesa en qué situación estamos ahora y qué capacidades veo ahora para ganar en Miranda y darle la vuelta a la situación. Podemos mirar muy arriba, lo tengo clarísimo. El equipo, ahora, en cuanto a plantilla, competencia, alternativas, es más amplia que hace siete u ocho jornadas. Hemos crecido en este aspecto. Hay tantos motivos, que tendríamos que hablar mucho tiempo. Tendríamos que ir partido a partido. Las áreas nos han penalizado muchísimo. La falta de gol, no llevamos tantos goles. Eso es importante. Ha habido fases de partidos donde los rivales, con poco, se han llevado los puntos. Eso, emocionalmente, el equipo lo acusó. También hay cosas en cuanto a modelo, que hemos profundizado durante la semana para mejorar".