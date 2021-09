"Tengo el presentimiento de que este año va a ser el bueno"

Desde Lisboa, de vacaciones tras el ajetreo del mercado de fichajes, Gregory Arnolin atiende la llamada de Deportes Cope Asturias para aparecer en portada del programa de hoy. El que fuera central del Sporting durante varias temporadas ha hablado con nosotros de su vida lejos del terreno de juego, de sus amigos en el vestuario del Sporting y de su optimismo con el ascenso.

Vida en Portugal

"Estamos aguantando con el coronavirus pero estamos bien. Hay que protegerse porque no está todo terminado aquí".

Vida profesional

"Soy agente de futbolistas desde hace cinco años. He cogido vacaciones para desconectar un poco después del mercado. La semana que viene vuelvo a ver talentos y jugadores".

Radio de acción

"Trabajo en Francia, Portugal y España. Estuve cinco años en 'nuestro' Sporting y la española es una liga que conozco bien".

Elige Portugal para vivir

"Cuando salí de Francia empecé a jugar al fúbtol en Portugal. Mi mujer es portuguesa y ya me quedé a vivir. Estaba en duda de vivir en Portugal o Gijón y decidimos esto, pero muy a menudo viajo a Gijón porque es una ciudad que me dio mucho y me encanta. Mi hija es de Gijón".

Cariño de Gijón

"Me siento en casa cada vez que vuelvo a Gijón. Espero visitaros pronto".

Reencuentro con Gerardo Ruiz

"Me llamó ayer porque estaba en Lisboa. Estaba cerca de mi casa, en Cascais. Nos tomamos algo y lo vi muy bien. Gerardo es como mi hermano y me ayudó mucho. Casi me pone a correr y le dije que se relajara un poco, que ya no estoy jugando (risas). Él está muy bien, está para jugar".

El Sporting, líder

"No me sorprende porque tienen un equipazo. Sigo al Sporting y ojalá este año sea bueno. Su sitio es la Primera División. Y me he enterado que mi hermano Pichu Cuéllar ha vuelto. Le tengo mucho cariño y ojalá este año sea el del Sporting".

Qué parece el Sporting 21-22

"He visto dos partidos y me gustó. Tiene buena pinta. La Segunda División es una maratón. Hay que seguir esa línea y ser regular para conseguir el objetivo de subir. Es lo que todos deseamos. Este año puede ser el bueno. El año pasado estuvieron cerca... pero este año le pueden dar una alegría a toda la gente".

Ascenso y ¿celebración?

"Si el Sporting sube ahí estaré en Gijón para celebrarlo, eso seguro".

Pichu Cuéllar

"Le he enviado la enhorabuena. Es muy respetado en el Sporting. Es una buena contratación porque su experiencia puede ayudar. Sólo puede ser bueno para el Sporting y todo el mundo".

Qué jugadores le llaman la atención

"Me llama la atención el conjunto. Tengo ahí a Babin que también es mi hermano. El equipo en sí mismo te da mucha garantía. Mucho buen jugador, muy joven, que sale de Mareo. Tengo el presentimiento de que este año va a ser el bueno".