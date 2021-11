El director deportivo del Sporting, Javi Rico, reafirma su confianza en David Gallego y analiza la situación del equipo tras la mala racha de resultados.

CONFIANZA HACIA GALLEGO

“La confianza es la misma que cuando llegó. Su trabajo está ahí. Se ha ganado el respeto y la confianza del club y de la dirección deportiva. Sus números y la trayectoria del equipo ha sido siempre ascendente. Excepto el último mes, donde llevamos una racha negativa, no se puede empañar la confianza. Desde mi parcela, no tengo ninguna duda de Don David Gallego”.

ÚLTIMÁTUM SI EL MOLINÓN SE LEVANTA

“Me repito. Sería muy injusto por mi parte hablar de ultimátum. Me reafirmo. El equipo ha crecido, hay un proyecto sólido. Confío más aún que el primer día. Desde que Gallego está aquí, el Sporting siempre ha estado en los puestos altos. No creo que una plantilla y una persona pueda cambiar tanto. Me parecería una falta de respeto hablar de ultimátum a David Gallego. Su confianza, y lo que ha hecho crecer a gente de la casa, está fuera de toda duda. Lo veo con más fuerza que nunca. La plantilla y la dirección deportiva están a muerte con él. En el mundo del futbol, cuando las cosas van mal parece un desastre. Si hacemos todos un análisis, sumas y veo todo más positivo que negativo. No quiero decir con esto que estemos en un momento donde no pasa nada. Me quedo más con el cero de nueve que con el 1 de 21. Hemos sido merecedores de más puntos. Aquí se cantó ‘David Gallego, oeoe’. El fútbol tiene rachas, estamos pasando por una negativa por circunstancias, lesiones, hacer algunas cosas mal. ME preocupan los últimos tres partidos, no se parece en nada a lo anterior”.

DJUKA PARA EL SÁBADO Y SI AL 100% SEGUIRÁ GALLEGO TRAS EL FIN DE SEMANA

“Hoy tiene la segunda PCR. Le mando un abrazo. Ojalá se recupere lo mejor posible. No hablo de hipótesis. Vamos a afrontar el partido al 100%. No tengo dudas de Gallego ni de la plantilla. No me gustan las hipótesis. Creo firmemente en todos ellos”.

¿CONVOCATORIAS INTERNACIONALES, BAJAS… ESTÁ CORTA LA PLANTILLA?

“Creo que no. Tenemos dos hombres por puesto. Nadie puede pensar que tres de cuatro delanteros se lesionen, también Aitor… no son excusas, es una realidad. La plantilla es amplia, pero por circunstancias se ha quedado corta. Puma, Djuka, Gaspar, gente en la sub-21… se ve el trabajo de lo que hacemos, la base con el trabajo de la gente de casa. Es una putadilla que los convoquen, pero ver a Gaspar, Guille, Gragera con la sub-21. El Sporting hace las cosas bien, los jugadores siguen creciendo… de cara a la Liga te penaliza. No creo que sea corta.

¿RENOVACIÓN DE DAVID GALLEGO?

“Con Gallego y sus agentes hemos hablado de su situación, de consolidar el proyecto. Seguiremos hablando. Con mis palabras estoy siendo claro. Se ha ganado la confianza y se merece respeto por su trabajo. No podemos ser tan… entiendo que haya ruido y que la gente esté preocupada, pero hay un trabajo que está ahí. Si sumamos un mes malo, con todos los anteriores… ganan los anteriores. No hemos vendido a nadie, seguimos creciendo. El domingo en Ponferrada han sido titulares siete jugadores de la casa. Es lo que siempre se ha dicho. Tenemos que seguir confiando en la plantilla. Que demos todos un paso adelante, yo el primero. Me niego a ver todo tan mal. Me quedaría con las malas sensaciones de los últimos tres partidos. Pero en los anteriores, me siento orgulloso. Entiendo que la afición esté disgustada. Estamos en el Sporting. Aquí, la excelencia tiene que es máxima. Osasuna, cuando asciende, está en descenso. En el Cádiz se confió en Álvaro Cervera y acabó bien el proyecto. Me gustaría invitaros a que confiéis en lo que se ha visto. Es una realidad. Hace nada se hablaba de lo bien que jugaba este equipo. Me agarro a eso. Así me lo dice el cuerpo técnico, la plantilla. No tengo dudas. Entiendo que haya ruido y el mundo del fútbol es así. El que no sepa convivir con esto, tiene un problema. Jugadores y plantilla son los más interesados en sacar esto adelante”.

QUÉ ES LO QUE MÁS LE PREOCUPA A GALLEGO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Que los jugadores vuelvan a creer en sí mismo. HE sido futbolista. Puedo entender que las sensaciones, cuando no ganas, independientemente de que juegas bien, tienes dónde cogerte. Llega el momento en el que pierdes confianza. El trabajo sigue siendo el mismo. Se sigue trabajando igual o con más intensidad que cuando ibas primero. Esperemos que el trabajo, porque no creo en la suerte, y la responsabilidad de cada uno se unan en un momento dado y saquemos los tres puntos, que es lo que necesitamos. Todo volverá a ser de color de rosa. Cada uno cogerá la confianza que se ha perdido”.

MAREO (FILIAL, DIVISIÓN DE HONOR),¿PREOCUPA?

“Preocupa todo. En el División de Honor ha habido un resultado escandaloso, pero ha sabio reconducir la situación. Aún ha de dar más. En el filial, los chicos han de dar un paso más. No vale ir a medias tintas o con dudas. Son procesos que hay que pasar, analizar. Estoy convencido de que todo irá en buen camino”.

RENDIMIENTO DE FICHAJES DE ESTA TEMPORADA. ¿SE BUSCA DELANTERO?

“El rendimiento de los fichajes y de los que ya estaban es bueno. Ahora estamos en una racha negativa. Entiendo que todo el mundo debe dar más. Estoy contento con todos. Estoy convencido de que volveremos a ver al mejor Villalba, Gaspar…

En enero trataremos de mejorar la plantilla y puede ser que venga un delantero”.

¿SE SIGUE HABLANDO DE ASCENSO?

“Nunca se habló de ascenso, pero el Sporting exige el máximo. Sin nombrar esa palabra, cada uno sabe lo que es. El equipo sigue trabajando en esa misma línea y esperando que llegue lar racha positiva. Cada uno es libre de opinar. No es por rehuir esa palabra. Sé lo que significa este club. Es lo máximo”.

CAMBIO TÁCTICO EN PONFERRADA, ¿SORPRENDIÓ?

“Se estuvo trabajando. Cuando se confeccionó la plantilla, hubo la posibilidad de jugar con el 4-4-2 o con defensa de cinco. Toda intención para buscar un cambio de dinámica, trabajada, como estuvo… creo que el cuerpo técnico más horas no puede echar, se pasan 12 horas trabajando. Analizaron que era lo mejor. ¿Salió mal? Valoro que se actúe y se tomen decisiones”.

FICHAJES, ¿SE HACE AUTOCRÍTICA?

“El examen para saber si ha salido bien o mal, debe ser a final de temporada. No tengo dudas de que cuando se firmó a Berrocal, Kravets, Puma, Rivera, Cuéllar… no tengo dudas. No me arrepiento de haberlos firmado. Sería injusto. Estamos en la jornada 17. Los jugadores pasan por buenos y malos momentos aquí y en todos lados. Veremos a final de temporada si todo el mundo ha estado al nivel que esperábamos”.

¿FALTA DE LIDERAZGO?

“Eso el míster lo explicó bien. Lo interpreté bien. Podíamos hablar de eso lo que queráis y más. No interpreté que faltaran líderes. En determinados momentos de partidos, cuando otro equipo domina, no es que falte un líder… Interpreto, lo hablé con él, en ese momento ha de haber gente en la plantilla que dé una orden. Eso lo hay. No rebusquemos. Eso es un debate muy profundo. De los que eran líderes el año pasado, más lo de esta plantilla. Esto es muy profundo. Cada uno tiene que tener la responsabilidad suficiente. Cada uno tiene que ser líder de su situación. Pasa en todos los clubes. Las generaciones de los futbolistas han cambiado, ni para mejor, ni para peor. Le doy la importancia que es, reclamar que todo el mundo apriete, se anime. No creo que falte liderazgo ni personalidad. Sí es cierto que hay jugadores jóvenes que no han vivido situaciones puntuales. Estamos hablando de que Pablo García no ha jugado con público en Segunda. En esas circunstancias es cuando otro tiene que echar una mano. Si no fueran buenos futbolistas, no harían lo que han hecho hasta hace cuatro días”.

VALORACIÓN DE CHRISTIAN JOEL Y POCA PARTICIPACIÓN Y SITUACIÓN DE LA CANTERA

“Es importante la formación, es lo que te va a dar que lleguen los jugadores al primer equipo. Es lo que está pasando. Siete futbolistas titulares en Ponferrada. En cuanto a lo de Christian, ha sido una cesión que no está siendo ideal. Intentaremos reconducirlo lo mejor que se pueda”.

RENOVACIÓN DE GRAGERA / TOPE SALARIAL

“Gragera no toca en estos momentos hablar de este tema. No es que el club esté parado ni obcecado en ganar el sábado, el proyecto sigue adelante. Confío en el Consejo de Administración. No habrá problema con el tope en caso de que tengamos que reforzarnos”.

CHRISTIAN RIVERA

“Las mismas expectativas que cuando lo firmé. Le está costando trabajar, tuvo lesión en la espalda y en el pie. Le han impedido estar al ciento por ciento. Cuando le tocó jugar, tras tanto tiempo inactivo, fue una grata sorpresa. El tiempo que jugó demostró lo buen jugador que es y lo que nos puede aportar. Confío en que va a ser lo máximo”.

¿MÁS JUGADORES SIN VACUNAR?

“El tema de las vacunas… es un tema muy privado. Es como si te pregunto si en tu empresa tus compañeros están vacunados. Desde el club se ha dicho que lo mejor es vacunarse, se ponen todos los medios. No se puede obligar. A mí me gustaría en que todo el mundo estuviese vacunado. Yo no estoy vacunado. No puedo ni debo decir que Pepito Pérez esté vacunado. Invito a quien quiera a hacer las preguntas a los futbolistas. Estoy feliz con la vacuna y espero que esta dichosa enfermedad pare un poquito y todo el mundo podamos vivir desde la normalidad”.

¿HAY MÁS JUGADORES NO VACUNADOS?

“No puedo contestar a eso. Desde el club se ha hecho todo lo posible para que todo el mundo entienda la situación en la que estamos. Entiendo que se quiera saber, pero es un tema… Desde el club se ha hecho qué es lo mejor para esa situación”.

¿DJUKA TERMINARÁ LA TEMPORADA? ¿HAY PREVISTA RENOVACIÓN?

“No se puede garantizar nada. Confío en que sí. Sigo confiando en él desde el primer día. Hablar de hipótesis es complicado. Nuestra idea es que se quede. La idea es que todo el mundo está en la plantilla termine y cumplamos nuestros objetivos. Si se valora una renovación”.

¿NECESIDAD DE TRASPASAR?

“No. Se puede traspasar o no, pero confiamos en este proyecto. Analizaremos bien para reforzar al equipo y seguramente lo haremos”.

¿PREOCUPADOS POR CAMPUZANO?

“Las ha cogido de todos los colores. Me fastidia mucho porque creo que, como persona, no se merece esta plaga de lesiones. Es un profesional como la copa de un pino. Vive por y para su cuerpo. Le ha tocado la parte más fea del fútbol. Le ayudará. Esperemos que lo más rápidamente posible esté en la dinámica del equipo. No hay dudas futbolísticas sobre él, nos va a aportar mucho. Lo superará”.

¿SORPRENDIÓ QUE LA FEDERACIÓN DE MONTENEGRO TRASLADASE LA SITUACIÓN DE DJUKA? ¿DJUKA HABÍA PEDIDO DESCANSAR A MONTENEGRO?

“Sí sorprendió ese comunicado, tenían que haberse puesto en contacto con nosotros para hacer esa comunicación pública. Djuka quiere jugar todos los partidos con el Sporting. Hace todos los esfuerzos posibles. Me consta que, respetando a su selección, hará lo posible para estar a disposición del entrenador”.

¿HANDICAP PARA JUGADOR PARA TRASPASAR EL HECHO DE NO ESTAR VACUNADO?

“No puedo contestar. No sé lo que pueden pensar los demás clubes. Lo único que me preocupa es que se recupere, que venga en la mejor forma física y nos siga dando todo lo que nos da”.

RENOVACIÓN DE DJUKA/OPCIÓN SOBRE VILLALBA

“El mercado de enero es el mercado de enero. Las futuras ejecuciones de cláusulas es algo que no toca ahora. Estamos en noviembre. Lleva su proceso. Tengo claro lo que quiero hacer. Pronto lo veréis”.

¿SE SIENTE RESPALDADO?

“Desde que llegué el primer día. No tengo ninguna duda. No es un tema que me preocupe. Estoy tranquilo, confío en el trabajo que estamos haciendo. Confío en el trabajo que estamos haciendo. No tengo ninguna duda y estoy muy tranquilo”.

¿QUÉ APUNTA DE SU HABER Y SU DEBE?

“Cuando me marche del Sporting, lo hablamos. Ahora no toca esto. Ya habrá tiempo de que me juzguen y cataloguen y me pongan nota”.