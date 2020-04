Ante la posible vuelta, ya próxima, de los entrenamientos, el defensa del Real Oviedo Carlos Hernández reconoce tener "miedo, es normal, como toda la gente que sale a trabajar cada día. Pero en algún momento todo tiene que volver a la normalidad". El central define el protocolo de vuelta al trabajo como "estricto" y necesario "para garantizar la salud de todos".

Carlos Hernández reconoce que se ha adaptado a la actual situación. "Ahora estoy mejor. Cuanto empezó (el confinamiento), el estar en casa encerrado no lo llevaba bien, el no saber qué iba a pasar. Ahora tengo una rutina", explica.

El defensa andaluz dice que se encuentra "bien físicamente". "Habilité una habitación solo para entrenar. Estoy haciendo todo lo que me mandan, todo lo que puedo. Entreno toda la mañana. Y el trabajo se complementa con las videoconferencias del equipo, nos dan muchos ánimos", apunta.

"El fútbol a puerta cerrada no es fútbol para nadie. Pero no se puede exigir nada en la situación en la que estamos viviendo, esto no es culpa de nadie", concluye sobre la ausencia de los aficionados en los estadios.