Álex Pérez se prepara para el regreso más extraño a Gijón. En el campo, un Molinón vacío; en las horas previas al encuentro, sin poder acercarse a los amigos que dejó en Asturias. Es el protocolo de LaLiga de un fútbol que, dice el defensa, “toca afrontarlo de esta manera”. “Me da pena que no esté el campo lleno. Los compañeros me preguntan qué tal es El Molinón. Les he dicho que es uno de los mejores campos de España, también por la afición, pero esta vez no podrá ser”.

El defensa de la UD Logroñés ha vuelto a España tras celebrar un ascenso a la Bundesliga. “Me he encontrado un equipo con las ideas muy claras y los conceptos muy trabajados durante estos años. Y eso se nota. Es un punto a favor dentro de una Segunda que nos va a exigir mucho. Sergio Rodríguez (el entrenador) es uno de los motivos que me convenció para venir. Sabe mucho de fútbol, lee muy bien los partidos”, garantiza el central.

“Tengo un gran recuerdo, cariño y, sobre todo, un gran respeto por el Sporting”, dice abiertamente en la entrevista en Deportes COPE Asturias. El sábado volverá a ver a Djuka. “Con el carácter que tenemos los dos, puede haber piques, pero eso se queda en el campo. Guardo amistad con él, le tengo cariño. En los entrenamientos había tensión a veces, eso era bueno, porque nos picábamos y exigíamos más. Y todo acababa siempre con un abrazo”, recuerda. Álex Pérez también está pendiente desde Logroño de su amigo Hernán Santana: “Me ha comentado que puede tener alguna oportunidad de salir del Sporting”.