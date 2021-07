“Tengo esa impotencia de no haber podido ayudar más el año pasado”

“La temporada pasada no pude demostrar tanto como nos hubiese gustado a todos. Tienes esa espinita, esa impotencia de no haber podido ayudar más. Me centro en el ahora y en ayudar al equipo”, con esas palabras, Víctor Campuzano deja claro su mensaje para la nueva campaña. Con una “autoexigencia” que le permita ofrecer en Gijón su mejor versión, tras no haber podido participar en exceso por las lesiones desde su llegada a El Molinón.

El jugador asegura encontrarse “bastante mejor. Hemos empezado desde cero y me encuentro cómodo. Tenemos la base de grupo del año pasado, es genial, te lo hacen todo ameno y trabajar aquí es más fácil. Tengo buenas sensaciones, nos falta trabajar para llegar en buen nivel a la competición”. Además, esta campaña no se marca ningún objetivo, más allá de “trabajar para tener regularidad, estar bien físicamente e intentar participar todo lo que pueda”.

En cuanto a lo colectivo, Campuzano cree que “como club, el Sporting siempre tiene que aspirar a lo más alto. Ese puede ser un objetivo. Nos centraremos en hacerlo lo mejor posible y quedar lo más arriba posible. El Sporting tiene que estar arriba”.

Por último, Campuzano recoge el guante tras la salida de Manu y presenta su candidatura para ocupar la posición del ovetense sobre el terreno de juego. “Se merece que le vaya bien. Una de mis virtudes es la polivalencia. Puedo adaptarme a cualquier posición del mediocampo hacia arriba. Me veo capacitado para aportar. Donde más a gusto me encuentro es por detrás de un punta o cerca de él”, concluye.