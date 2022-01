"No tengo dudas con Jony; rendiría desde el minuto uno"

Alberto Lora, ex compañero de Jony Rodríguez en el Sporting, ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias para dar su visión acerca de una posible vuelta del extremo a El Molinón.

¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te enteraste del interés del Sporting en Jony?

"Sonreír. A todos los sportinguistas nos pondría muy contentos que Jony volviese al Sporting. Sería una noticia magnífica".

¿Lo ves posible? ¿Lo ves real?

"Es complicado por el contrato que tiene Jony, por lo que percibe en la Lazio. Creo que está difícil, pero me imagino que tendrán que trabajar el Sporting, la Lazio y Jony para encontrar una solución".

¿Sería diferencial Jony en el Sporting de hoy y tras tantos meses parado?

"Respecto a Jony no tengo ninguna duda. Le conocemos y sabemos que lo va a dar desde el minuto uno. Lo demostró la última vez, que se crearon dudas porque no venía compitiendo todos los fines de semana, pero por la calidad que tiene y las ganas con las que llegó demostró el jugador que es. Sí es cierto que viene sin jugar, pero lo va a subsanar con esas ganas y esa motivación de volver a jugar en el Sporting. Yo en ese aspecto no tengo ninguna duda".

¿Sigue existiendo el 'amor' en el fútbol para perdonar dinero de un contrato?

"Yo creo que sí, pero va dentro de cada jugador. Hay gente con ese sentimiento de pertenencia, en este caso Jony con el Sporting, que le puede hacer perdonar dinero o valorar otras cosas. Pero no hace falta que tenga esa pertenencia. Hay futbolistas que han demostrado que prefieren bajar un peldaño porque necesitan volver a jugar y sentirse importantes. A veces quieres aprovechar esas oportunidades. A Jony le encanta el fútbol, quiere jugar y sabe que en Gijón se siente muy querido. Pero no sólo depende de Jony que se puede dar el fichaje".

¿Le ha mandado algún mensaje a Jony?

"No le quiero marear mucho (risas), pero estoy deseando que pueda ser cierto y se dé el fichaje. Me alegraría yo y todos los sportinguistas"