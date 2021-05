"Tengo dos años de contrato con el Antalyaspor"

ESCUCHA A BLANCO LESCHUK EN COPE MÁLAGA.

Gustavo Blanco Leschuk ha concedido una entrevista a COPE MÁLAGA antes del partido del lunes en el Carlos Tartiere. El delantero del Real Oviedo ha confirmado que su futuro más inmediato pasa por regresar a Turquía: "Firmé cuatro años con el Antalyaspor; jugué un año, vine aquí otro y me quedan dos años más". Eso sí, el futbolista argentino ha contado que le gusta jugar en España.

Leschuk asegura que no celebraría un gol contra el Málaga. "No se celebra por respeto a la afición del Málaga y a mis excompañeros. Todavía no sé si voy a jugar, pero estoy preparado para hacer un buen partido".

"Nos quedan cuatro finales. La primera es el Málaga. Tenemos que ganar para ya estar más tranquilos y llegar a los 50 puntos. Está la posibilidad de ganar los cuatro partidos. ¿Por qué no? Yo siempre quiero ganar", explica el delantero del Oviedo.