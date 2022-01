"Tenerife es una buena oportunidad para demostrar dónde podemos estar"

José Ángel Ziganda compareció en rueda de prensa en la previa de la visita al Heliodoro Rodríguez Lópz, donde el viernes (21:00 horas) se medirá al Tenerife en el partido que abre la jornada 24 de LaLiga Smartbank.

¿Partido "vital"?

"Van a quedar muchos puntos en juego, pero sabemos que es un rival que está en unas posiciones en las que nos gustaría estar. Si lo sacamos adelante los tendríamos a tiro de piedra. Lo vamos a afrontar con la máxima concentración posible porque va a ser la única manera de sacar algo positivo. Ya vemos cuál está siendo la trayectoria del Tenerife".

Cómo se afronta el partido ante el Tenerife

"Un partido puede cambiarlo todo. La mirada nos puede cambiar la perspectiva. Vamos a jugar el partido como tenemos que afrontarlo. Sabiendo de la dificultad pero confiando en nuestras armas. Más que pensar en la clasificación, que ese run-run lo tienes, vamos a pensar en utilizar nuestras armas. Que el equipo que salga salga con la misma actitud y energía con la que estamos jugando últimamente. Que sea ese Oviedo que nos gusta fuera de casa, el que hemos visto en otras ocasiones. Todos somos ambiciosos y nos gustaría ir para arriba".

Beneficios del parón

"Hemos tenido tiempo y hemos podido entrenar bien. Hemos podido incidir en repetir automatismos que tenemos habitualmente pero que, al tener más tiempo, hemos podido preparar de forma más específica. Venimos de días de descanso para que los jugadores puedan recuperar bien. Y hemos podido complementar buenas sesaiones a nivel grupal, nos ha venido bien a todos. A intentar refrendarlo el viernes con un buen partido".

¿Condiciona el rival el sistema que utliiza en los partidos?

"No están condicionado por el rival. Es por lo que vemos entrenando de los jugadores o, si vemos que un jugador está en buen estado de forma, priorizamos el jugador al sistema de juego. Entendiendo que tenemos jugadores para jugar con diferentes sistemas. En cuanto a juego, estamos contentos con los dos sistemas que estamos utilizando".

Balance de los dos sistemas utilizados

"Con el 4-4-2 el equipo se siente bien la mayoría de las veces. Tenemos experiencias buenas y otras no tan buenas con ese sistema. En el 4-3-3, en Valladolid, aunque el resultado no se dio, el partido sí. En Fuenlabrada estuvimos 'así asá' con ese sistema. También es verdad que hemos hecho partidos con el 4-4-2 fuera de casa donde perdimos el control, y luego nos hemos sentido mejor con el 4-3-3. Veremos con qué jugadores contamos y cómo afrontamos lo del viernes en Tenerife".

Acercarse al playoff

"A todos nos gustaría estar lo más cerca posible de los puestos que ambicionamos, pero hay 15 o 16 equipos así. Nuestra mirada tiene que ser el siguiente partido, a corto plazo, con los jugadores, energía y recursos que tengamos. No tenemos que tener miedo a nada sino todo lo contrario. Ambición e ilusión refrendando el último partido que hicimos y este inicio de la segunda vuelta. Positivo en el resultado con la Ponferradina y en sensaciones contra el Eibar. A partir de ahí, estaremos donde nos merezcamos. No estamos para desaprovechar ningún partido. El de Tenerife es una buena oportunidad para demostrar dónde podemos estar".

Recuperar a Luismi y Javi Mier, ¿elimina la necesidad de fichar en el centro del campo?

"Ya estamos contando con Luismi y Javi Mier. Javi no tine ritmo de partido e incluso de entrenamiento, porque lleva poco tiempo, pero ya está para tener minutos. En cuanto a número de jugadores, estamos sólo con tres centrales. Ahí tenemos más dificultad que en el centro del campo. En cuanto a número, estamos más necesitados de un central. Los chavales de la cantera nos están cumpliendo bien en el centro del campo y nos podemos apañar con ellos. Necesitamos un central más específico que alguien en el centro del campo".

Estado de Luismi

"Luismi está bien. Es un jugador muy generoso en el esfuerzo. Vive con mucha intensidad la profesión. Se entrega al 100%. No sabe medirse ni pararse, va siempre al límite de su físico. Por eso ha llegado a donde ha llegado cuando está en un buen momento de forma. Le faltan partidos. No tiene el ritmo de Jimmy o Brugman pero, con la calidad de entrenamientos que tiene, se pondrá rápido al nivel".

¿Espera fichajes? ¿Y salidas?

"No lo sé. En cuanto a salidas, yo veo bien al grupo. Sabemos que no hay sitio para todos en plantillas de 20 o 22 jugadores, es fútbol. La oportunidad no sabemos cuando puede llegar para unos u otros. Estamos viendo lo que es la importancia de tener plantillas amplias. Pongo el ejemplo de Christian, que tiene por delante a Costas y Calvo y cuando salió ante la Ponferradina lo hizo muy bien. Si la gente quiere estar, encantado con todos. Les veo a todos mejor en lo personal y en lo deportivo. Si alguno ve una salida que le puede favorecer y al club le puede favorecer, adelante. ¿En cuanto a llegadas? No lo sé. Necesitamos un central porque vamos justitos en relación a lo que nos queda. Uno se tiene que ajustar a los límites salariales y si tenemos que tirar con lo que hay, perfecto. Hay que confiar en los nuestros".