El Consejo de Administración del Sporting lo tiene claro: José Alberto López no seguirá como entrenador del equipo. El anuncio oficial de la destitución está previsto para primera hora de este sábado, con lo que el técnico asturiano no dirigiría la sesión de trabajo programada en Mareo para las 11:30 horas.

Nada más acabar el partido contra el Tenerife (nueva derrota, 0-2), los dirigentes del Sporting adoptaron el plan para las siguientes horas, con el objetivo de no sembrar más incertidumbre a la muy negativa situación actual. El Consejo pretende que el nuevo entrenador esté de inmediato en Gijón, para que el lunes ya pueda comenzar a preparar el partido del sábado en el campo del Mirandés.

La paciencia con José Alberto se ha agotado, aunque los dirigentes saben que no es el único responsable. En las últimas semanas, se han sucedido las conversaciones con integrantes del vestuario para exigir un mejor rendimiento a los jugadores. El presidente, Javier Fernández, ha sido el gran valedor del entrenador durante los últimos meses. El Sporting deseaba evitar otro cambio en el banquillo y mantener su apuesta por un técnico de la casa. Pero la situación ya es insostenible, con el equipo encaminado hacia la zona de descenso en el ecuador del campeonato.

Las dudas con José Alberto han ido a más desde el inicio de la temporada. En un primer momento, tras la derrota en la visita a la Unión Deportiva Las Palmas, la preocupación aumentó. El técnico modificó algunas de sus decisiones, pero la irreguralidad no varió. Antes del partido en Elche, el entrenador siguió recibiendo mensajes de apoyo desde los despachos de Mareo. En los días previos al encuentro del Martínez Valero, Javier Fernández y Miguel Torrecilla solicitaron una reacción a los futbolistas. "Aunque se pierda en Elche, no habrá cambio en el banquillo", repetían los mandatarios del Sporting. Dos victorias consecutivas dieron aire al proyecto, derrumbado después con las derrotas en casa contra el Numancia y, este viernes, frente al Tenerife.

El empate en el derbi no mejoró las valoraciones internas hacia el técnico ovetense. Los dirigentes no entendieron algunas de las decisiones de José Alberto, con cambio de sistema, escasa ambición y suplencia de jugadores relevantes. La rueda de prensa del entrenador en el Tartiere mostró un discurso que no fue bien recibido. Desde el lunes, la preocupación era máxima.

Fuentes del Sporting consultadas por COPE sostienen que "hay equipo para conseguir mejores resultados" y que, por tanto, es momento de "buscar soluciones". El club rojiblanco tiene decidido destituir a José Alberto. Será un sábado muy intenso, con la duda de quién dirigirá la sesión de trabajo y cuándo se conocerá el nombre del nuevo entrenador. Ante una situación tan delicada, el Sporting quiere contar con un técnico con experiencia en la Segunda División y acostumbrado a dirigir a clubes relevantes de la categoría en situaciones no siempre cómodas. José Luis Oltra y Juan Ramón López Muñiz son dos de los técnicos que cumplen con ese perfil. Ya hay negociaciones en marcha. El Consejo rojiblanco pretende contar cuanto antes con el nuevo entrenador.