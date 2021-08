A poco más de una semana para el inicio liguero, el técnico del Sporting, David Gallego, pasa revista a la actualidad rojiblanca. El entrenador se encuentra satisfecho con la llegada de los refuerzos y espera ver un equipo competitivo.

BALANCE PRETEMPORADA

El balance es positivo. Lo previsto. El equipo asimila bien las cargas y tenemos el bagaje del año anterior. Los jugadores se acogen rápido a la dinámica. No hay casi contratiempos, no es nada de importancia.

¿QUÉ PUEDE CAMBIAR RESPECTO A AÑO PASADO?



Tenemos una idea definida. El perfil de jugadores que se ha ido lo hemos cubierto. Hemos buscado velocidad por fuera, gente que finalice bien. La llegada de un pivote por la salida de Javi Fuego, el central ha sido una operación interesante y nos va a generar una gran competencia. Eran perfiles necesarios y creo que van a hacer que este sea un equipo con una gran competencia.

¿CÓMO ESTÁN LOS FICHAJES?



No es solo destacar a los jugadores que se han incorporado. Este es un grupo majo que acoge bien a todos los que vienen. La adaptación, lo que más tiempo requerirá es en lo referente a los conceptos, pero creo que será rápida.

¿QUÉ LE FALTA PARA REMATAR LA PLANTILLA?



A principio de temporada tenemos una reunión y argumento dónde creemos que el equipo puede crecer y mejorar, pero es la dirección deportiva la que decide. Los fichajes son suyos, consensuados con el entrenador. Quien tiene que estar contento es el club. Yo solamente soy el entrenador. Mi misión es sacarles el máximo rendimiento. No hay ningún jugador que venga en el que el club no esté de acuerdo. El club ha hecho un esfuerzo en traer esos perfiles y yo estoy satisfecho.

¿QUÉ LE DIRÍA A LA AFICIÓN EN EL REGRESO?



Es una gran alegría. Pasamos de nada a tener algo. Pero es una pena que no puedan entrar todos nuestros aficionados. Intento ser positivo. Estoy ilusionado con ver cada vez más gente en el estadio y poder llegar a una situación normal, que pueda entrar cada vez más gente. Para nosotros, la afición que venga, será un chute de energía. Sabemos lo que hemos pasado y tenemos que ser responsables. Si toca ahora con esta cantidad de público, nos va a venir de maravilla.

POSIBLES SALIDAS



Todos los jugadores que están a nuestra disposición saben de su situación y lo que piensa el cuerpo técnico.

¿TIENE EL SPORTING MEJOR PLANTILLA QUE EL AÑO PASADO?



Eso se demostrará cuando acabe la temporada. Para mí sería una falta de respeto a los jugadores que se han ido decir que estos son mejores. Tenemos una plantilla que está compensada y donde hay competencia. El rendimiento nos dirá si la plantilla es mejor o no.

SITUACIÓN PERSONAL



Me da igual la exigencia que me meta la gente. Me la meto yo. El segundo año, para mí, es fantástico. Conozco a los jugadores, conozco al entorno. Es una oportunidad para seguir creciendo. No hemos empezado de cero. Lo que me preocupa es la capacidad del cuerpo técnico para sacar el máximo rendimiento a los jugadores. El resto no me genera ningún tipo de distorsión.

BORJA LÓPEZ



Es una lesión muscular. Está cerca. Le hacen una prueba a comienzos de la próxima semana.

¿VER EN VIVEIRO UN SPORTING PARECIDO AL QUE JUGARÁ ANTE EL BURGOS?



Veremos un once que, por las circunstancias de la pretemporada, es el que sacaremos. Estoy convencidísimo que, quizá no sea el once ante el Burgos. O, a lo mejor sí.

PERFIL VILLALBA



Es un jugador que se relaciona bien por dentro. Tiene buen control orientado. Son situaciones en las que él, con distancia reducida, tiene una gran ejecución técnica, un buen último pase. Es un jugador que puede actuar en cualquiera de esas tres posiciones de ataque.