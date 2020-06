El Sporting se enfrentará este lunes a su primer derbi asturiano sin aficionados en las gradas. El técnico del equipo rojiblanco, Miroslav Djukic, destaca este hecho, aunque cree que este tipo de encuentros siempre tienen un componente especial. “Todos los derbis están cargados de emociones, de disputas, de dificultades. Son únicos. Pero sin público, pierde un poco y se convierte en un partido más”, explica. Pese a todo, Djukic no quiere poner excusas en este sentido y admite que “el público es importante, pero las reglas son las que son". "En otros partidos salimos beneficiados porque no había aficiones. En este caso, será el Oviedo el que salga beneficiado de no contar con nuestro público”, precisa.

Djukic, que como jugador disputó infinidad de derbis en distintos clubes, sabe que “la victoria contra el eterno rival siempre adquiere importancia” y apunta que un triunfo ante el Oviedo situaría a los rojiblancos “en una buena posición de cara a los siguientes partidos”. Eso sí, el serbio apunta que este tipo de encuentros cuentan con un arma de doble filo. “Estos partidos llevan una carga emocional añadida y queremos quitar esta ansia, esta carga", sostiene.

Respecto al rival, el entrenador sportinguista tiene claro que “un equipo que lucha para salvar la vida siempre es peligroso. No hay que subestimar al rival”. Y precisa sobre el Oviedo: "Es un bloque bien trabajado, son un buen equipo y lo trataremos como tal. Sabemos que no será fácil. Además, los derbis tienen problemas añadidos. El equipo que gane saldrá reforzado”.

Los sportinguistas se situarían a un punto de los puestos de promoción en caso de victoria. Miroslav Djukic apunta que el cuadro rojiblanco “no ha conseguido nada aún”, aunque alaba el buen trabajo de los suyos en la vuelta a la competición. “El equipo ha adquirido los conceptos bien. Después del confinamiento llegamos a una fase de automatización y el equipo está cada vez mejor”, destaca.