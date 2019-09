"¿El Huesca? Es un equipo importante. Pero me preocupa mi equipo, que estemos bien. Vamos afianzando el orden defensivo y soltándonos (en lo ofensivo)". José Alberto López afronta la cuarta jornada de LaLiga en El Alcoraz, de nuevo una cita exigente para los rojiblancos.

El entrenador asturiano responde sobre los halagos al equipo por la segunda parte contra el Albacete. "Los partidos es muy difícil que sean redondos, hay que madurarlos. Fue un partido de un equipo sólido, supimos trabajarlo. Cuando la gente se suelta, podemos ver un gran Sporting. Tenemos talento para mostrar más fútbol".

Sobre el supuesto papel de favorito del Huesca, José Alberto recuerda que "el Fuenlabrada lleva 9 puntos. La pasada temporada, nadie contaba con el Mallorca y subió. El Málaga se cayó... De nada vale hablar de candidatos".

José Alberto también fue cuestionado por el mayor número de entrenamientos a puerta cerrada en este inicio de temporada. "No es nada diferente a lo que hacen otros equipos. No queremos dar pistas a los contrarios, no queremos dar ventajas y hay que cuidar todos los detalles. Nos encanta que la gente esté cercana, pero también quiero que comprendan lo que hacemos y por qué lo hacemos. Esta semana la entrada de Hernán (a Damián) se sacó de contexto, son cosas que no me gustan".