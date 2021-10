¿CÓMO ESTÁ EQUIPO?

“El equipo está bien. Hemos de esperar tras la jornada del otro día. Luismi y Pierre entrenaron. Pierre está mejor;a Luismi no lo termino de ver bien del todo. No creo que llegue. Si es el último partido de Liga, sí jugaría, pero si hemos aguantado hasta ahora… Pierre está mejor. A ver si puede entrenar bien hoy y decidiéremos. Hay otros casos de la jornada anterior. Está Borja Bastón. En función de sus sensaciones, valoraremos. No ha entrenado desde el domingo”.

¿SE REPITE ALGO EN LOS SIETE EMPATES?

“Es difícil de explicar. Por muchas vueltas que le dé… te pones la camiseta y en Ibiza tuviste en el descuento, en Anoeta tuvimos la de Mossa, contra el Sporting la de Pombo y Borja, en Zaragoza tuvimos la de Joni… Son demasiados empates. La igualdad es máxima, pero tenemos el regusto de que algo nos está faltando. Estamos dándole vueltas a todo. Si somos capaces de cortar esta racha a nuestro favor. Estamos contentos con la actitud del equipo. Nos falta rematar. Es una sensación de que estamos más cerca de ganar que de perder. Los puntos son los que son”.

¿QUÉ LE PREOCUPA?

“Nos centramos en nuestro trabajo. Hacemos muchas cosas bien. Tenemos que mantener lo bueno y reforzarlo. Que no entren dudas. Somos un equipo comprometido y que juega más a lo que queremos que lo que quiere el contrario. No terminamos de rematarlo con puntos. Todos prefieren jugar peor, sufrir más, pero ganar los partidos. No estamos sufriendo tanto, pero no terminamos de sacar los partidos. Mi máxima es que cómo refuerzo lo bueno y cómo planifico lo que falta dentro de esa igualdad. Mantengo la confianza en el grupo y en lo que hacemos. Veo margen de mejora en lo que nos falta”.

¿QUÉ TRANSMITE EN EL VESTUARIO?

“Un poco lo que digo aquí, que tampoco es casualidad tanto empate y que tenemos que confiar en nuestras fortalezas, que el equipo está cerca de dar ese paso, de donde nos queremos instaurar. No tengo dudas del compromiso, del esfuerzo. El otro día el esfuerzo fue brutal. Los objetivos se consiguen en mayo. Mientras tanto, todos los partidos valen. Pero yo soy optimista y tengo confianza en lo que hacemos. Veo luz. Hay muchas cosas que hacemos bien y veo cosas que podemos mejorar. Hay jugadores que se tienen que adaptar a los ritmos, a una nueva cultura, compañeros”.

MATHEUS

“Creo que ahora está entrenando bien. Los ves. Pero no hay sitio para todos. Les invito a que no pierdan la esperanza. Cuando menos te lo esperas, la oportunidad te llega. En el lateral izquierdo, mira a Mossa. En el centro del campo, sin Luismi. No está jugando por nada especial, sino porque estamos contando con Bastón y Samu porque están bien. Es importante que esté disponible para que cuando tengamos un hueco, podamos contar con él. Le veo mejor, pero viene de un año de participar poco. Soy optimista con lo que veo y con la mejora”.

POSIBLES CAMBIOS, ¿QUÉ LE CONDICIONA?

“Lo que me preocupa es que tenemos que ganar el jueves, que tenemos que hacer un equipo compensando para tener opciones de ganar y sumar tres puntos. A partir de ahí cuentan los entrenamientos y las sensaciones de cada uno. Tampoco le doy más vueltas. Plantearemos un partido donde pensamos hacer cambios.Contamos con un grupo de jugadores que individualmente no están mal, pero que colectivamente no terminamos de sumar. Haremos cambios. No pueden jugar todos. Ahora, aprovechando que hay jornada entre semana, hay jugadores frescos, con la motivación de querer meterse en el equipo. Lo aprovecharemos para intentar ganar el jueves. Me preocupa intentar hacer un buen equipo para tratar de sumar”.

BURGOS

“Nos conocen bien, desde director deportivo hasta varios jugadores que han estado aquí. Será un partido especial para ellos. Defenderán lo suyo aunque les hará ilusión venir aquí. Son un equipo bien armado, sólido, encajan pocos goles. Tienen una idea clara de cómo quieren jugar. Es un entrenador que cambia de sistema y no tienen problema en hacerlo. La idea con la que juegan. Se les ve con mucha fe. Sumar a todo el mundo le cuesta”.

¿SAÚL BERJÓN CONDICIONA LA FORMA DE DEFENDER?

“Todos lo conocemos y la calidad que tiene. Es calidad de Primera División, cuando tiene la pelota es diferente a todos. Marca muchas diferencias. Lo trataremos como todas las referencias ofensivas que son diferentes en todos los equipos. Hemos de tener cuidado con él. Ya lo conocemos. También pendientes de otros jugadores como Juanma, Guillermo…”.