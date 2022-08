"Tenemos que ser los mismos. No podemos cambiar el carácter por una derrota"

El Real Oviedo ya mira al partido ante el Leganés como oportunidad para darle la vuelta al resultado de la primera jornada contra el Andorra. Jon Pérez Bolo cuenta con varias dudas para el partido, en una semana en la que ha incidido en el aspecto mental y en mantener la línea de trabajo pese a la derrota. El técnico ha comaprecido en rueda de prensa en la previa del partido ante el Leganés del domingo (17:30 horas).

Estado del equipo

“Con molestias. Son duda. Hemos hecho unas pruebas. Tendremos que esperar a mañana. Pomares lleva tiempo con unas molestias y también se van a realizar unas pruebas para quitar las dudas y saber lo que tiene. Miguelón y Costas siguen con su recuperación, que va por buen camino, pero todavía no entrenan con el grupo”.

Cómo ha ido la semana tras la derrota

“Después de una derrota el ambiente no es el mismo. Es más de tristeza, pero lo hemos hablado. Los resultados no nos tienen que hacer cambiar la forma de entrenar ni de venir a trabajar. Ni nuestro carácter. Cuando pierdes estás más triste o dacaído, pero cuando caes, lo más importante es levantarte lo antes posible y en nuestro trabajo está hacerlo. Se lo queremos meter en la cabeza. Trabajamos al 200% cada entrenamiento y cada partido. El ambiente tiene que ser bueno. Es lo que vamos a pretender. Ni cuando ganemos tenemos que cambiar ni cuando perdamos tenemos que bajar los brazos. Tenemos que tener muchísima responsabilidad, para llegar de la mejor forma posible a los partidos. Si llegamos impios de cabeza y con buena actitud estaremos cerca de conseguir los puntos, pero si nos empezamos a venir abajo y tener dudas, será más difícil”.

Posibles cambios en el once

“Algún cambio va a haber. Tenemos bajas seguras. Cambios va a haber, pero quedan un par de sesiones y le estamos dando vueltas. Veremos los que pueden jugar”.

Marcelo Flores

“Marcelo creo que aportó frescura y valentía. Puede ser una opción. Pero hay más jugadores. Está Sangalli, está Bretones... Tenemos opciones, pero tenemos que esperar para tomar la decisión, que intentaremos”.

Posible cambio de sistema

“No sé si solo para este partido. Lo hemos hablado ya. No me ciño solo a un sistema de juego. Utilizamos mucho el 4-4-2 pero también el 4-2-3-1 nos gusta y es una posiblidad de que se pueda ver. En pretemporada ha sido el que más hemos utilizado. Lo estamos valorando, puede ser una opción”.

Estado de Montoro

“Llegó un poco más tarde, después de vacaciones largas. Hay que tener paciencia. Sabemos que es un jugador determinante. Iremos valorando si darle más minutos o si puede entrar desde el principio. Todo va a ser consensuado con él. Durante la temporada vamos a tener percances y no queremos arriesgar y provocar que esos percances vengan antes de tiempo. Le veo bien. Está contento y con ilusión y es un jugador llamado a ser importante, pero tenemos que valorar todo mucho y bien para no correr riesgos innecesarios”.

Errores ante el Andorra

“Se solucionan trabajando. No sé si dije valentía o lo que pude decir. Al principio creo que tuvimos alguna duda. Cuando saltamos a la presión en algún momento, el Andorra nos salió con claridad y eso hizo que la primera parte tuviéramos más dudas. Hemos visto el partido y en la segunda parte se corrigió. Eso es un paso hacia adelante. Todo lo que consigamos lo vamos a conseguir yendo juntos. Si en la presión no vamos juntos, va a ser muy difícil. No fue falta de valentía, porque estaban los jugadores en campo contrario y eso es ser valiente, pero sí vi alguna duda en como saltar. Se soluciona trabajando y que confien en lo que estamos trabajando”.

Qué espera del partido ante el Leganés

“Lo principal es que va a ser un partido difícil. No ha empezado bien, no ha empezado ganando, que es lo que todos queríamos para construir de la mejor manera. Preveo un partido difícil, con jugadores experimentados en la categoría. Como nos pasa a nosotros, no están al cien por cien, porque ha llegado un cuerpo técnico nuevo. Partido difícil, como todos en Segunda. No vamos a mirar los nombres, vamos a mirar los equipos que tenemos en frente y hacer nosotros las cosas bien. Si lo hacemos, vamos a ser un equipo muy peligroso. Saber lo que nos va a pronponer el rival, dar la mayor información a los jugadores, pero fijarnos en nosotros”.

Mantener la línea de trabajo

“Entiendo que un vestuario esté triste después de una derrota, pero en lo que voy a incidir mucho es en que nosotros tenemos que ser los mismos. No podemos cambiar el carácter ni la forma de trabajar. Se trabaja mucho mejor con confianza y alegría y ganas de darle la vuelta a la situación. Esto es fútbol. Si no consigues los resultados, no quiero que el equipo esté triste. Vamos a trabajar para que eso no cambie”.