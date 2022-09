"Tenemos que mejorar en defensa. Menos contra el Burgos encajamos en todos los partidos y eso no me gusta"

El Sporting tiene la oportunidad de levantarse tras la derrota contra el Racing en un escenario de entidad. Los rojiblancos visitan La Romareda para enfrentarse al Zaragoza. Un partido con connotaciones históricas y en el que Abelardo espera ver una mejor cara de su equipo, como manifestó en la rueda de prensa previa este viernes.

El técnico y el vestuario hizo autocrítica tras la derrota ante el Racing, la primera de la temporada: "El martes vimos un vídeo analizando el partido y también hablamos con algún jugador a nivel individual. También lo hacemos cuando ganamos. Ha sido una semana muy buena. Igual que en las victorias nos olvidamos al día siguiente, en las derrotas tiene que ser igual. Hay que olvidar el partido del Racing".

La oportunidad para volver a la senda de la victoria se da en La Romareda ante el Zaragoza: "Es un campo difícil que al Sporting no le suele venir bien. Es un buen equipo. Parecido a nosotros, de muchas transiciones, de mucha verticalidad. Gente rápida arriba que buscan la espalda y que nos van a exigir a nivel defensivo estar muy compactos y muy bien. Partido de los de antaño de primera y partido bonito de jugar y de disfrutar".

Abelardo no podrá contar con Cote, posiblemente el mejor jugador en el arranque liguero: "Primero es un problema en ataque porque era el mayor asistente. Y en defensa es un jugador que te da. No voy a decir lo que es Cote. Es una baja importante. En todos los equipos hay lesiones y contratiempos. Mañana entrará otro jugador y seguro que lo hará bien". Lo que no ha querido es dar pistas sobre el sustituto: "Pol jugó muchos partidos en esa posición. El otro día entró Diego. Ya lo tengo decidido pero mañana lo veréis".

El Sporting gozó de numerosas ocasiones para poder haber anotado ante el Racing, pero el gol no llegó, abriendo nuevamente el debate sobre la delantera: "Entiendo estos debates pero vamos hacia la sexta jornada. El Zaragoza es el equipo que más tiros a puerta realiza y nosotros el tercero. Igual tenemos que mejorar la eficacia, pero yo estoy contento con los delanteros que tengo. Seguro que mejoraremos".

Pese a las ocasiones generadas por el Racing, con situaciones en la espalda de la defensa, Abelardo considera esas acciones situaciones puntuales: "Es una acción accidental el gol. Lo importante es estar bien armado cuando el equipo rival ataca. No te puedes desordenar. No me preocupa. Quitando momentos puntuales el otro día, nos hemos mostrado como un equipo ordenado. Estamos siendo un equipo sólido y ordenado a nivel defensivo".

Se llevan cinco jornadas de competición, con todavía aspectos a mejorar para el técnico rojiblanco: "Me gusta lo que estoy viendo del equipo. El primer tiempo de la Ponfe me pareció muy bueno y el del Mirandés muy malo. Hay que buscar el equilibrio. Tenemos que mejorar un poco en ataque pero también en defensa. Menos contra el Burgos encajamos todos los partidos y no me gusta eso. Eso no quiere decir que quiera ser un equipo defensivo, pero sí que tenemos que vigilar esas situaciones".