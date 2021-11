"Tenemos que hacer examen de conciencia"

Cómo ha sentado el empate ante Las Palmas

"Vamos a retomar los entrenamientos. Después del partido el vestuario estaba en silencio. Se nos escapa un resultado que era importancia para nuestra confianza en el resto del campeonato".

Penalti a Pombo

"Desde atrás parecía que había contacto. Hay muchos árbitros para evaluar eso. En el fútbol pasa y hay que seguir adelante".

Crecimiento personal

"En cuanto a la forma física he crecido mucho en este período. Jugar mucho te da esa confianza y he crecido mucho en este tiempo. Al final del partido me faltaron las piernas pero es normal porque veníamos de tres semanas muy intensas. El factor mental también afecta negativamente a veces".

Doble pivote

"No estoy muy acostumbrado a jugar sólo con dos en el centro del campo. Todo lleva su tiempo. Ahora la forma física me da para llegar más adelante y se ve en la cancha".

Llegada de Luismi

"Es fundamental para crecer. Viene también Javi Mier que está fuera y es importante para darnos respiro. También para uno mismo esa lucha sana que hay entre los roles es importante para crecer cada uno".

¿Qué le está pasando al equipo para no llegar al playoff?

"Es difícil de evaluar. Cada uno tiene que hacer examen de conciencia y dar un poquito más en cada jugada. Por ahí se puede lograr el objetivo que es darle continuidad a los resultados sobre todo en casa".

Leganés

"Partido muy difícil. Han tenido cambio de entrenador y vienen de ganar bien. Tenemos una semana para prepararlo y saldremos a ganar como salimos en cada partido".

Nivel de la Segunda División

"Me esperaba un nivel más bajo, sinceramente. Pensé que no tenía tanta diferencia con el fútbol italiano pero realmente lo tiene en la agresividad y en la presión alta. En Italia se defiende más táctico y es la gran diferencia que tenemos".