“Lo más importante en este momento es la salud de la gente. El fútbol está en un segundo plano. Tenemos que ganar esta partida contra el bicho y luego ya pensaremos en los plazos, aunque las fechas serán ajustadas”. Así se muestra el técnico del Sporting, Miroslav Djukic, ante el parón al que está sometido el fútbol debido al COVID-19. Eso sí, el equipo no se ha detenido y continúa realizando un trabajo diferente. “Dentro de lo que se puede, estamos haciéndolo lo mejor que lo podemos hacer”, sentencia en su primera rueda de prensa desde su domicilio, tras recibir previamente las preguntas de los periodistas.

En ese aspecto, cuerpo técnico y jugadores cuentan con un grupo de trabajo. “Hemos creado un chat entre todos para poder intercambiar opiniones y tareas. Fran (Albert) está mandando trabajo físico a la gente y Arturo, trabajo psicológico. Yo estoy enviando el trabajo táctico, vídeos, donde incidimos en conceptos tanto ofensivos como defensivos”, explica el serbio.

Dentro de su parcela de trabajo, el entrenador del Sporting considera fundamental reforzar conceptos mediante pequeños fragmentos de vídeo que envía, de forma personal, a cada futbolista. “Por ahora hemos intentado fortalecer el trabajo defensivo y ofensivo con los vídeos. Conceptos que hemos trabajado en los entrenamientos y han salido bien en los partidos. Les envío fragmentos de 12-15 segundos donde está la acción en cuestión. Por ejemplo, llegadas por las bandas, acciones defensivas, rupturas, basculaciones, presión alta... Son cosas que sirven para fortalecer el trabajo que hacemos”, argumenta. También envía un mensaje de confianza hacia sus jugadores. “Sé que son responsables, han de cuidar bien su herramienta de trabajo, que es su cuerpo, no solamente con el entrenamiento que realizan en casa, sino con la alimentación”, sostiene.

Respecto a las posibles soluciones para la competición, Djukic lo tiene claro: “Lo más justo es acabar jugando la actual temporada. Hay que agotar todas las posibilidades. No se puede empezar la siguiente temporada si no se termina esta y, si tiene que ser después del 30 de junio, que así sea”, asegura. En ese aspecto, el serbio considera “necesaria” una pretemporada de “al menos diez días” para reactivar todos los mecanismos antes de volver a competir. También opina que “es imposible que un futbolista pueda jugar partidos cada 48 horas. Tienen que pasar, al menos, 72 horas”.

El contrato del técnico serbio finaliza el próximo 30 de junio, pero reconoce que, en el caso de que se prolongue la competición, esto no sería ningún problema. “De esto no hemos hablado con el club. Es algo fácil. Se arregla rápido. Lo más importante que tenemos que hacer ahora es un buen trabajo para que el equipo llegue en buenas condiciones para la reanudación de LaLiga”. Respecto a su continuidad al frente del Sporting, Djukic también se pronuncia: "Es algo que no me compete. Ahí está mi trabajo. Lo ven todos. Los entrenamientos están abiertos. Los ve el presidente, el director deportivo… Mi trabajo se ve también en los partidos. Ellos son los que tienen que decidir. Lo más importante para mí es que hemos dado todo para que el equipo lo haga lo mejor posible. Tenemos la conciencia tranquila. Lo demás no depende de nosotros”.