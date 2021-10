"Tenemos que creer que podemos ganar en cualquier campo a cualquier rival"

Rueda de prensa de David Gallego previa al partido ante el Cartagena.

¿Habrá rotaciones?

"Estamos en ello. Tenemos otro día más y esperaremos hasta el final a ver si podemos recuperar a alguno. No tenemos la frescura que deberíamos pero todos el once que saquemos será competitivo y todos estarán bien".

Rubén Castro y el Cartagena

"Su porcentaje de acierto es tremendo. Si tiene una, hay un porcentaje muy alto de que la meta. Es un jugador que hay que tener en cuenta en situaciones muy cercanos. Emocionalmente le ha dado un plus las victorias, llegan en su mejor momento. El 5-4-1 le ha dado la seguridad que necesitaban y con resultados holgados".

Rotaciones

"Para nosotros no existen las rotaciones. Sacaremos lo mejor que tengamos. Todo dependerá de lo que queramos proponer y de las condiciones en ls que lleguen mis jugadores".

Mantener el liderato

"No es una presión intentar mantener el liderato, es una ilusión. No ya para mantener el liderato si no para volver a competir y ganar en un campo muy difícil. Demostrar que lejos de casa podemos ser igual de sólidos que en casa".

Marcar en los últimos minutos de los partidos

"Al final el análisis que podemos hacer es que el equipo, haya hecho gol o no, compite hasta el final. Es una anécdota hacerlos al final. Tenemos un equipo que va a por el rival hasta que el árbitro pita".

Hacer noche en Mareo

"Es una cuestión de horarios. La piña que hay aquí es suficientemente importante ya",

Crecimiento del Sporting desde su primera salida como entrenador a Cartagena

"El equipo ha ido creciendo y consiste en eso, seguir creciendo semana a semana".

Cambio de rol de Borja López

"Borja López es un diez como el resto de jugadores. Están al servicio del cuerpo técnico. Lo vamos a utilizar y tiene que estar preparado para cuando sea su momento. Es un jugador igual de importante que el resto. Por decisiones, ha sido un momento para otros. Tiene que esperar su momento y tiene que saber que cuando participe estamos convencidos de que va a rendir. Llevamos sólo 10 jornadas y tiene que rendir cuando le toque. Estamos seguros de todos".

¿Llegarán Christian Rivera y Campuzano?

"Christian Rivera no va a llegar a tiempo. Está teniendo muy mala suerte con las lesiones y así es difícil que coja el tono físico. Necesitamos recuperarlo a nivel de lesión porque nos tiene que ayudar muchísimo. Campuzano veremos cómo se encuentra mañana".

Trabajo emocional con Cristian Rivera

"Cualquier jugador que se lesiona hay que cuidarlo, no sólo a Christian Rivera. Víctor también ha ido teniendo lesiones continuas y hay que se precavidos con cualquier tipo de molestia. Ellos son fuertes y saben que tienen que recuperarse. A veces son circunstancias de un proceso y están haciendo lo imposible. Los servicios médicos, con los que estoy encantado, están haciendo lo imposible".

Ambición en el vídeo del vestuario

"Ambición de ganar cada partido. Este equipo tiene que sentirse seguro y creerse de verdad que es capaz de ganar en cualquier campo y a cualquier rival".