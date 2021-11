"Tenemos cosas que nos están fortaleciendo"

José Ángel Ziganda compareció ante los medios de comunicación en la previa del choque ante el Eibar en Ipurúa (miércoles 3, 19:00 horas)

Estado del equipo para Eibar

"Alejandro no llega, Carlos tampoco y Javi Mier tampoco. El resto, esperamos contar con ellos. Borja Sánchez, ahí anda. Nos gustaría contar con él ya sea de inicio o de lo que haga falta. Le ha pegado fuerte. El domingo tenía bastante fiebre. Esperemos que ya esté recuperado".

Pocos días para preparar el partido

"Tiraremos de vídeo. Son dos días para todos y nos tendremos que adaptar. Entre inicio de temporada y diferentes sistemas y gente nueva necesitamos practicar más. Ahora ya sabemos lo que queremos de cada uno y afrontaremos el partido con plenas garantías".

¿Luismi para rotar a Jimmy o Brugman?

"Es una opción porque es la zona del campo más justa en cuanto a efectivos. Estamos jugando con dos y es una zona que desgasta mucho y necesita de descanso para mantener las exigencias que requiere un partido. Luismi nos viene bien para dar refresco ahí. Igual es un poco precipitado meterlo. Si es de inicio, no está para 90 minutos. Nos gustaría que tuviera minutos por el equipo y porque necesita meterse en dinámica del equipo".

Pombo, ¿como titular?

"Estoy contento con él pero no todos pueden jugar. Borja, Viti, Obeng... No le tenemos asignado un rol de suplente pero estamos intentando aprovechar el momento de forma de los jugadores que están saliendo de inicio. El tema para que Pombo juegue de inicio no es sóo cosa de él. Está teniendo incidencia positiva en el equipo cuando sale pero esto se trata de tener una plantilla amplia y aprovechar momentos y picos de forma de cada uno para tirar de todos ellos".

¿Condiciona la alineación jugar en casa el sábado?

"Condiciona que hay partido en dos días, los jugadores de repuesto... condiciona un poco todo. Si fuera el último partido de Liga sería otra cosa pero si piensas en todos los condicionantes es otra cosa. Algún cambio sí haremos".

Fieles a su estilo

"Tenemos cosas que nos están fortaleciendo. No estamos en disposición de cambiar esa línea. Quitando Ponferrada, todos los partidos han ido por buena línea. Hemos dado siempre la cara y peleado de tú a tú con los rivales. En Segunda no hay rival que controle los 90 minutos de partido. Sabemos la plantilla del Eibar pero nosotros también sabemos que somos comprometidos y que nuestros jugadores dan la cara en todo tipo de circunstancias. Me veo cambiar a tres centrales o a más centrocampistas... pero no a día de hoy".

Eibar

"Tuvo un inicio en el que le costó ajustarse por resultados pero el entrenador ya se ha hecho a la plantilla. Están jugando a lo que quiere el entrenaor y sacando todo lo bueno que tienen esos jugadores. Los número uno de las secretarías técnicas se han ido para Eibar. Han dispuesto de medios y además lo han hecho con cabeza. Son los máximos favoritos para ascender porque han hecho las cosas con sentido. No es fácil para nadie pero ya están arriba".

Rival más duro

"Cada partido es diferente. A priori, cuando te enfrentas al Almería, Valladolid o Eibar sabes que tienen calidad diferencial. Creo que el Eibar s el más completo si aúnas plantilla, físico, calidad, estrategia... por eso creo que son los favoritos".

Viti

"Al que le guste el fútbol y tenga la mirada más allá del resultado sabe que Viti hizo un partidazo el otro día. Es de los mejores partidos que ha hecho y lo hizo en banda izquierda. Hizo muchas cosas bien que habíamos trabajado. Está en un buen momento de confianza y determinación en el juego. Está percutiendo y tirando del equipo para adelante. Es un jugador de diferentes cualidades que otros y que nos da energía y chispa que a todos nos gusta. Es de la casa y le ha costado entrar pero aquí cuando alguien lo demuestra, quiere seguir y da la cara... Está aprovechando su oportunidad".