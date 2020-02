El Telecable quiere una Final a Cuatro en su casa

El Telecable Gijón sigue logrando gestas en el hockey sobre patines. La última, una nueva clasificación para la fase final de la Copa de Europa. Las asturianas están ya entre las cuatro mejores del continente. Su entrenador, Fernando Sierra, valora este nuevo éxito en Deportes COPE Asturias: “Estamos muy contentos. A pesar de que somos un equipo que se clasifica habitualmente para las fases finales de la Copa de Europa, conseguirlo es cada vez más difícil. El éxito es estar tantos años en la pelea por ganar prácticamente todos los títulos que están en juego. Con la clasificación de este sábado, somos el equipo que más fases finales ha disputado en esta competición”.

Inmersos en la celebración de las bodas de plata del club gijonés, el deseo ahora es ser anfitrionas de la Final a Cuatro. “Era muy importante clasificarnos porque sabemos que desde el club ya se habló con el Ayuntamiento para que uno de los actos centrales del 25 aniversario sea la organización de la fase final de la Copa de Europa. No creo que haya nada más bonito que poder celebrarla aquí; no me imagino lo que sería ganarla, sería ponerle la guinda al pastel”, asegura. Sierra reconoce que hay otros rivales con mucho potencial y habla de un hándicap extra. “Hay equipos con una calidad inmensa, nos lo pondrán muy difícil. Solamente en 2010, en Gijón, el equipo anfitrión se hizo con el título, lo que indica la complejidad de la tarea. Sea en Gijón o en otro sitio, lo vamos a competir”, sostiene el entrenador.