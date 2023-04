El Telecable Hockey, con sobresaltos ante la semana más especial: "Ahora a olvidar todo lo que ha pasado"

El Telecable Hockey afronta los días más importantes de la temporada viviendo una situación cuanto menos extraña. El conjunto asturiano juega este sábado partido de OK Liga para mantener la segunda posición y el fin de semana que viene en Lisboa afronta la Final Four de la Copa de Europa. Todo ello en una semana en la que ha sufrido el robo de una de las bolsas de viaje en el último desplazamiento, en el que perdieron material valorado en 4.000 euros, con las dificultades logísticas que eso conlleva a la hora de reponerlo a contrarreloj.

Porque este sábado hay partido y el fin de semana que viene se juegan la ilusión de la temporada. Fernando Sierra, director deportivo, confirma que todo está solucionado, pero que el proceso de adaptación que viene ahora es importante: “El material se pudo comprar y llega este viernes para poder entrenar por la tarde. Entre algo de stock que teníamos aquí en el club, las jugadoras que también tenían algo… pero claro, si a veces con unos zapatos normales el primer día no vas muy cómodo, imagina con unos patines. El añadido es conseguir muy rápido el material para poder tener margen para adaptarse a él lo mejor posible. Para este sábado y evidentemente para el que viene”.

El incidente surrealista que sufrieron y que dejó a alguna jugadora incluso sin poder jugar el partido entre semana todavía no le encuentran explicación: “Llegamos a la conclusión de que nos lo robaron porque no hay otra alternativa. Nos damos cuenta al llegar al pabellón porque la maleta no estaba. La policía nos dice que sí aparece nos llamarán. Nos roban un valor alto de 4.000 euros, pero es que eso no le pueden dar salida ellos. Son cosas personalizadas que no le vale a nadie, solo a nuestras jugadoras. Te lo roban, te lo llevan y encima no les vale para nada”.

Con la Copa de Europa en el horizonte, el equipo intenta centrarse ahora en lo deportivo: "Ahora intentar olvidar todo lo que pasó esta semana. Es inevitable pensar en la Copa de Europa. Ya está presente en la cabeza de todos. Es algo muy especial. Por las que hemos ganado y por las que perdimos. Es el título más grande que hay. Es un escenario magnífico. Allí ganamos la última, vamos a repetir”.