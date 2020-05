Sergio Tejera afronta el regreso del fútbol con el futuro profesional asegurado pero con mucha incertidumbre ante la adaptación a la competición. El centrocampista del Oviedo confirma que seguirá en el equipo el próximo curso: “Tengo un año más de contrato, encantado de seguir aquí, estoy muy contento”.

“Se nota la progresión al volver a entrenar en el campo. Berto (preparador físico) lo tiene todo controlado, la adaptación está siendo buena”, destaca. Tejera confía en poder avanzar pronto a la siguiente fase de entrenamientos. “Ahora es mucho trabajo de correr, individual; a nosotros nos gusta el trato con el compañero, poder hacer más cosas en el campo. A ver si puede ser a partir del lunes”, confía.

El futbolista del Oviedo reconoce que “a todos” les “preocupa” el riesgo de lesionarse. “Se van a concentrar mucho los partidos. Sí que es verdad que hay un alto riesgo. Va a ser complicado jugar tantos partidos tan seguidos. Vamos a tener que estar muy fuertes en el aspecto físico pero también mentalmente. Estábamos en una buena línea antes del parón y esperamos volver a ese nivel. Estando abajo, cada partido será una final”, sostiene.

A Tejera también se le ha preguntado por la posibilidad de disputar algún amistoso antes del reinicio de la competición. “Está en al aire. Nos sentimos un poco perdidos en ese aspecto, no conocemos muy bien cómo van a ser las cosas. Entiendo que a lo mejor podemos jugar entre nosotros. No sé cómo se haría para poder hacer un amistoso con gente que no está entrenando Se nos escapa un poco de las manos”, reconoce.