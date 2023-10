Javier Tebas está en Gijón, en el marco de una reunión con los clubes de LaLiga de la zona norte de España para tratar temas presupuestarios. El presidente de LaLiga ha aprovechado para departir con Alejandro Irarragorri y para visitar las obras de la Escuela de Fútbol de Mareo, que se afrontan con fondos CVC.

Y desde ahí ha valorado la noticia de que España sea la sede principal del Mundial 2030: “Es una gran noticia para España. Un poco sorpresiva. No porque no se lo merezca, si no por el momento. Y un poco por la configuración. Es una buena noticia. Solo falta afrontar bien el reto. Me parece un poco raro que un Mundial empiece con tres partidos a tantos kilómetros. Los que han tomado la decisión sabrán los motivos”.

El Mundial afecta directamente a Gijón y al Sporting en esa carrera porque El Molinón sea sede: “Siempre lo comento con Irarragorri. Tiene un objetivo en el Mundial, pero eso es una estación de Orlegi aquí. Al final no puedes pensar en hacer una reforma del estadio para tres partidos. Orlegi tiene una visión más a medio y largo plazo”.

Han sido días muy intensos en la RFEF. Tebas valora de manera positiva todos los cambios: “Las cosas han cambiado para bien en la Federación. Todo lo que sea entendernos en temas de gestión entre el fútbol profesional y aficionado nos va a llevar a una mejora en España y a una organización mejor del Mundial”.

El dirigente de LaLiga ha estado visitando la Escuela de Fútbol de Mareo y ha valorado de manera positiva los cambios que se están llevando a cabo: “Mucha novedad. Antes era mucho pasado, muy antiguo. Daba poca autoestima para los que venían a trabajar. Me encuentro algo moderno, de 2023, que ayuda a que la gente rinda más”.