Tebas al Sporting: "Yo recomendaría que vendiese algún jugador"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha valorado la situación del Sporting, un club que necesitar ajustar su balance económico al tener excedido el tope salarial. "El que (el tope) esté excedido no tiene que significar la venta obligatoria de jugadores. Eso es una estrategia de cada club. Personalmente, creo que si tienes la propiedad de un jugador y (su venta) te compensa las pérdidas que tienes, debes hacerlo, no ir alargando la situación", ha asegurado este martes.

"Las ofertas que haya, sobre todo en la Liga Smartbank, quizá sean las que más se acerquen al mercado porque no serán de importes elevados. Por eso yo siempre recomendaría al club que vendiese, pero no está en una situación superobligatoria de venta. Lo que pasa es que si no vende le afectará a la masa salarial del próximo año. Eso es importante para la estrategia de los clubes, y ellos (el Sporting) lo saben", ha reiterado Tebas.

Además, el presidente de LaLiga ha hablado sobre el brote de COVID en la plantilla del Sporting: "¿Si habrá sanción de LaLiga? Veremos si hay sanción o no hay sanción, puede ocurrir".