El periodista de la Cadena COPE Heri Frade tiene claro por dónde pasa la permanencia para el Real Oviedo. En la semana más complicada de la temporada, a cuatro puntos de la zona de salvación, cree que "no hay que hacerse sangre mirando a la clasificación, sino que hay que descontar los puntos que quedan para llegar a 50. Son 21 puntos, siete partidos, que son los que quedan en el Tartiere". Por tanto, los encuentros que los azules han de jugar en casa se antojan vitales para que el club carbayón permanezca el año que viene en la categoría.

La receta no admite confusión. "Lo que hay que hacer es convertir el Tartiere en un infierno para el que no vista de azul. Luego será el momento de purgar. Ahora hay que hacer una gran sentada para sacar adelante los partidos de casa", reconoce el periodista asturiano, que lanza un mensaje de optimismo en Deportes COPE Asturias. "Voy a ser optimista. La situación es semejante, pero mejor que aquel año que el Oviedo terminó bajando por méritos deportivos a Tercera. En aquella ocasión, con más enemigos dentro del club y alrededor, la afición dio el do de pecho. Ahora hay que hacer lo mismo. El máximo accionista merece crédito porque nos salvó la vida. Creo que hay mejor plantilla", asegura.

Eso sí, Heri Frade comprende el enfado de los aficionados desplazados a Lugo para seguir a los azules. "Lo que no admite la gente es que se hagan primeros tiempos como el del día de Alcorcón o el de Lugo. El gol que se encaja en el Anxo Carro es un detalle y estos partidos se deciden por detalles. No puede haber esa falta de intensidad defensiva", considera.

Respecto al nuevo entrenador, Heri Frade también opina. "Hay que dejar a Ziganda trabajar. Conoce el fútbol español. Tiene un punto de calma que nos puede venir bien en una situación así", admite.